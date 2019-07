Lännen Median toimittaja Uumajassa: Paikallisen taksikuskin mukaan kaikki puhuvat nyt pienen kaupungin valtavasta tragediasta

Paikka, jossa mitä ilmeisimmin Ruotsin viranomaiset työskentelevät ja mistä on yhteys onnettomuussaareen, on eristetty poliisin nauhoilla. Saareen, jonne kone tippui, ei todennäköisesti pääse maanantaina. Paikallisen taksikuskin Björn Bäckströmin mukaan kaikki puhuvat tapahtuneesta.

Sää on pilvinen ja taivas tumma, mutta vettä ei sada. Paikka, jossa mitä ilmeisimmin Ruotsin viranomaiset työskentelevät ja mistä on yhteys onnettomuussaareen, on eristetty poliisin nauhoilla. Saari, jonne pienkone putosi, näkyy taustalla.

Tämän lähemmäksi pienkoneen tippumispaikkaa ei tällä tietoa pääse. Yhdeksän ihmistä kuoli, kun lentokone putosi sunnuntaina iltapäivällä Uumajan ulkopuolella Ruotsissa. Kyseessä oli pienkone, joka kuljetti laskuvarjohyppääjiä. Kuolleet olivat ruotsalaisia.

Onnettomuuspaikka.

Rannassa on vartiointifirman auto. Paikalla maanantaina aamupäivällä päivystävät ruotsalainen toimittaja ja kuvaaja, jotka epäilevät, että saareen ei ole ollenkaan pääsyä tänään. Asukkaiden täytyy päästä, mutta muilla ulkopuolisilla ei ole sinne asiaa.

Ruotsalainen kuvaaja kertoo, että oli vielä eilen päässyt saareen, mutta poliisi oli ollut "hieman kireä".

"Isä auttoi ponttoniveneellään"

Paikallisen taksikuskin Björn Bäckströmin mukaan kaikki puhuvat nyt tapahtuneesta.

– Tämä on valtava tragedia pienelle kaupungille. Kaikki tuntevat jonkun, joka oli siellä onnettomuudessa mukana.

Tämän lähemmäksi pienkoneen tippumispaikkaa ei tällä tietoa tiedotusvälineitä päästetä. Kone tippui takana näkyvälle saarelle.

Bäckströmin isällä on ponttonivene, jolla tämä oli heti onnettomuuden jälkeen lähtenyt auttamaan viranomaisia.

– Isäni oli ollut veneellä liikkeellä kolmeen asti yöllä. Ilmeisesti hän oli kerännyt koneen osia vedestä.

Bäckströmin mukaan saaressa on ainakin kesämökkejä ja mahdollisesti jonkin verran vakituisia asuntoja.

– Onneksi kone ei osunut mihinkään kesämökkiin, hän toteaa.

Ei mustaa laatikkoa

Expressenin mukaan koneessa ei ollut mustaa laatikkoa, joten tutkijat tutkivat nyt kaikkia puhelimia ja Ipadeja, jotka olivat koneessa mukana, jotta vastauksia onnettomuuteen saataisiin.

SVT puolestaan kertoo maanantaiaamuna, että vielä ei voida vastata, mitä tapahtui.

– Voimme todeta, että siivet olivat jäljellä ja moottori, sanoi TT:lle Peter Swaffer, joka on Ruotsin onnettomuustutkintakeskuksen osaston johtaja.

– Lento-onnettomuuksien syitä voi olla useita, kuten tekniset ongelmat tai se, miten matkustajat istuivat. Toimitamme hylkyjä tutkimuslaitoksillemme ja etenemme askel askeleelta.