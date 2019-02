Lakiesitys: Vuonna 2024 enää yli satavuotiaat saisivat ostaa savukkeita Havaijilla

Yhdysvaltain osavaltiossa esitetään lakia, joka asteittain nostaisi savukkeiden oston alaikärajaa aina sataan vuoteen saakka.

"Lainsäädäntöelimen mukaan savukkeet ovat tappavimpia tuotteita ihmiskunnan historiassa".

Näin alkaa lakiesitys, joka on pohdittavana Yhdysvaltain Havaijin osavaltion edustajainhuoneessa. Lakiesitys haluaa tupakan myynnille vaiheittaisen kiellon vuoteen 2024 mennessä, kertoo uutiskanava CNN.

Havaijin saarilla on jo nyt Yhdysvaltain pisimmälle menevät kiellot mitä tulee tupakointiin. Vuonna 2016 osavaltio nosti savukkeiden saannin alaikärajan 21 vuoteen. Nyt lakiesityksen mukaan savukkeiden myynti kiellettäisiin alle 30-vuotiaille ensi vuonna. Siitä kielto nousisi vuosittain, kunnes vuonna 2024 savukkeita ei saisi enää myydä alle satavuotiaille.

Tämän jälkeen Havaijin kaupoista ja kioskeista ei käytännössä enää löytäisi savukkeita, vaikka turistit voisivatkin niitä vielä tuoda.

Kuriositeettina mainitaan, että satavuotiaat voisivat ostaa savukkeita elämänsä loppuun asti – jos he niitä jostain löytävät.

Tupakoinnilla ei perustuslain suojaa

Lakiesityksen alullepanija on edustajainhuoneen jäsen Richard Creagan.

Ensiapulääkäri Creagan kertoi, että "meillä on ryhmä, joka on voimakkaasti riippuvainen. Mielestäni heitä orjuuttaa naurettavan paha teollisuus suunnittelemalla savukkeet sellaisiksi, että ne aiheuttavat hyvin helposti riippuvaisuutta tietäen että se on tappavaa, hän kertoi Hawaii Tribune Heraldin mukaan.

Ikärajoitus ei koske sähkösavukkeiden, sikarien ja purutupakan ostoa.

Nykyisin Yhdysvalloissa useimmat osavaltiot sallivat savukkeiden myynnin 18-vuotiaille. Neljä osavaltiota on nostanut rajan 19 vuoteen.

Creagan on varma, että hänen lakiesityksensä säilyy muuttumattomana myös oikeudessa.

Toisin kuin on aseenkanto-oikeuden kanssa, Yhdysvaltain perustuslaki ei pidä tupakointia perusoikeutena. Asiasta on ennakkotapaus vuodelta 2012. Tupakoitsija oli turhaan yrittänyt vedota perustuslakiin saadakseen Missourin Claytonissa voimassa olevan tupakointikiellon kumotuksi.