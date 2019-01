Kysely: Britit sanoisivat nyt EU:lle "kyllä" – May kiistää väitteet lisäajan tavoittelusta Brexit-neuvotteluille

Ei brexit olisi aikoinaan voittanut jos maan eliitti ei olisi sitä osaltaan halunnut. Ihmiset ovat lampaita eikä heidän manipuloiminen ole vaikeata. Vai luuleeko joku että meillä tomppelista insinööritä tuli pääministeriainesta yhdessä illassa jonkun Helinä-keijun tai satuolennon ansiosta? Kun lähes puolet äänestäjistä on umpiunessa tajuamatta että he ovat vain todistamassa näytelmää maailman menosta niin illuusion ylläpitäminen on mahdollista. Toki nyt on asiat muuttumassa mutta ainakaan meidän päättäjäiä se oivallus ei ole vielä saavuttanut. Kannattaisi varautua siihen s postiin mikä Bilerbergistä vielä tulee että nyt kannattaa etsiä piilopaikkaa ja ryöstösaaliit piilottaa.