Kyproksen sarjamurhaajan jäljiltä löytynyt jo neljä ruumista

Entinen kansalliskaartin jäsen tunnusti surmanneensa viisi naista ja kaksi lasta. Kaikki heistä olivat ulkomaalaisia.

Kyproksen poliisi on löytänyt jo neljä ruumista saaren ensimmäisen sarjamurhaajan jäljiltä. Poliisi on pidättänyt 35-vuotiaan miehen, joka on tunnustanut seitsemän murhaa, kertoi Kyproksen uutistoimisto.

Miehen, josta on kerrottu vain ikä, epäillään murhanneen viisi naista ja kaksi lasta, kaikki ulkomaalaisia.

Uutistoimiston mukaan hän oli Kyproksen kansalliskaartin jäsen. Hän sai yhteyden uhreihinsa verkon deittipalvelun avulla.

Viranomaiset aloittivat murhien tutkimuksen sen jälkeen kun he löysivät kahden naisen ruumiit kaivoskuilusta läheltä pääkaupunkia Nikosiaa huhtikuun puolivälissä. Ruumiin löysivät turistit.

Uutiskanava CNN kertoo ensimmäisen tunnistetun uhrin olleen 38-vuotias Marry Rose Tiburcio, joka oli kotoisin Filippiineiltä. Tiburcio ja hänen kuusivuotias tyttärensä katosivat toukokuussa 2018. Tytärtä ei ole löytynyt. Epäilty sanoo tappaneensa hänetkin.

Poliisi löysi kolmannen naisen ruumiin läheltä Oroundan kylää Nikosian länsipuolella. Tutkijat olettavat, että ruumis kuuluu kadonneelle nepalilaiselle naiselle.

Poliisi tutkii kaivosjärveä

Nyt poliisi tekee tutkimuksia Mitseron punaisella järvellä, jossa on ollut ennen kuparikaivos. Se sijaitsee runsaan 20 kilometrin päässä Nikosiasta.

Uutistoimiston mukaan epäilty tunnusti tappaneensa kaksi naista ja yhden lapsen ja upottaneensa heidän ruumiinsa järveen.

Uhrien uskotaan olevan 36-vuotias Livia Florentina Bunea Romaniasta, hänen kahdeksanvuotias tyttärensä Elena Natalia Bunea sekä 31-vuotias filippiiniläinen Maricar Valdez Arquila.

Sunnuntaina poliisi löysi ensimmäisen ruumiin järvestä. Ruumis oli matkalaukussa. Järvi on pahoin saastunut ja poliisi on käyttänyt etsintöihin robottikameroita.

1,2 miljoonan asukkaan Kyproksessa ei ole ollut aiemmin vastaavia tapauksia. Poliisi on pyytänyt avukseen brittiläisiä kuolemansyytutkijoita.

Poliisia on arvosteltu siitä, että se ei ole kunnolla tutkinut katoamistapauksia. Poliisi on vastannut maan lakien estävän esimerkiksi puhelutietojen tarkistamisen ilman oikeuden määräystä. Tällainen määräys saadaan vain, jos kyseessä on rikos, josta tulee yli viiden vuoden vankeustuomio.