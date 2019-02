Kymmenien pelätään hautautuneen laittoman kultakaivoksen raunioihin Indonesiassa

Lähes 50 kaivosmiehen pelätään kuolleen, kun laiton kultakaivos romahti Sulawesin saarella Indonesiassa tiistai-iltana. Keskiviikkoaamuun mennessä oli löydetty kolmen kuolleen ruumiit.

Pelastushenkilökunta kaivoi lapioilla kaivosaluetta mutaisella rinteellä eloonjääneiden löytämiseksi. Kaivos sijaitsee Bolaang Mongondowin alueella Sulawesin pohjoisosissa.

Myös kyläläiset osallistuivat yön pimeydessä pelastustöihin.

Lapioita ja köysiä järeämpien laitteiden käyttö on mahdotonta, sillä maaperässä tapahtuu herkästi siirtoja ja vyöryjä.

Pelastajat kertoivat kuulleensa eloonjääneiden ääniä kaivoksen raunioista.

– Siellä on joitakin paikkoja, joista ilma pääsee sisään ja ulos. Ja mutavalleissa on aukkoja, kertoi Abdul Muin Paputungan Indonesian pelastusvirastosta.

Usein onnettomuuksia

Indonesian hallitus on kieltänyt pienet kultakaivokset, mutta paikallisviranomaiset ummistavat usein silmänsä laittomalta toiminnalta kaukaisilla alueilla. Niissä tapahtuu usein onnettomuuksia, koska sääntöjä ei noudateta ja valvonta on olematonta.

Kaivosturvallisuus nousi isoihin otsikoihin muutama viikko sitten, kun pato murtui Brasiliassa ja kaivosjätteet huuhtoutuivat kaivokseen ja läheiseen kaupunkiin. Yli 300 ihmistä kuoli.

Indonesia on mineraalirikas maa. Sen kaivosten turvallisuus on heikossa jamassa varsinkin pienissä, ilman lupaa toimivissa kaivoksissa.

Ainakin viisi ihmistä kuoli viime vuonna samalla alueella Sulawesin saarella, kun laiton kaivos romahti rankkasateiden seurauksena.

Mainari ei panikoi

Gatot Sugiharto pienkaivoksia edustavasta järjestöstä sanoo, että eri puolilla Indonesiaa on noin 200 luvatta toimivaa kaivosta. Kymmenkunta on siinä osassa Sulawesia, missä tapahtui tiistai-illan onnettomuus.

Sugiharto sanoo, että kaivokset toimivat harmaalla alueella. Viranomaiset ovat haluttomia antamamaa lupia, koska se merkitsisi virallista valvontaa ja huomion kiinnittämistä turvallisuuteen.

Gatot Sugiharto arvioi, että kokenut mainari voi selvitä 3–4 päivää kaivosraunioissa, jos siellä on ilmataskuja.

– He voivat hengittää rauhallisesti, ja tavallisesti he eivät panikoi. Jos siellä ei ole myrkyllisiä kaasuja, he selviävät jonkin aikaa, Sugiharto uskoo.