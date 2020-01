Kymmenet tuhannet turistit pakenevat maastopaloja Australiassa – paahtava kuumuus, kuivuus ja kova tuuli vauhdittavat paloja

Tiet ruuhkautuivat pahasti Batemans Bayssä New South Walesissa torstaina sen jälkeen, kun viranomaiset määräsivät kaupungin evakuoitavaksi.Tähän mennessä paloissa on kuollut 17 ihmistä.

Australiaa piinaavat pahimmat palot vuosikymmeniin. Kymmenet tuhannet lomalaiset pakenivat lähestyviä paloja merenrantakaupungeista Australian itärannikolla torstaina.

Armeijan alukset ja helikopterit osallistuivat pelastustöihin. Viisi armeijan helikopteria avusti pelastajia muun muassa kuljettamalla vettä ja polttoainetta. Helikopterit auttavat myös evakuoinnissa.

The Guardianin mukaan torstai-iltana palojen runtelemilla alueilla oli yhä loukussa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Paahtava helle ja voimakkaat tuulet kiihdyttävät paloja. Lämpötilan pelätään paikoin nousevan viikonloppuna yli 40 celsiusasteen.

Eri puolilla Kaakkois-Aasian osavaltioita New South Walesia ja Victoriaa riehuu yli 200 tulipaloa, jotka uhkaavat useita kaupunkeja.

New South Walesin hallitus on julistanut osavaltioon hätätilan, joka antaa viranomaisille mahdollisuuden evakuoida ihmisiä pakkokeinoin. The Guardianin mukaan massaevakuoinnit molemmissa kaupungeissa ovat eräitä suurimmista, mitä maassa on koskaan nähty.

– Tämä on helvetti maan päällä. Tämä on pahinta, mitä kukaan on koskaan nähnyt, kertoi Michelle Roberts Mallacootasta, Kaakkois-Australian rannikkokaupungista puhelimessa Reutersille.

Armeijan alukset saapuivat torstaina Mallacootaan, jossa noin 4 000 ihmistä on ollut rannalla maanantai-illasta lähtien odottamassa evakuointia. Alueella uhkaa ruoka- ja vesipula.

Kritiikkiä pääministerille

Monien markettien ja huoltoasemien ulkopuolelle on muodostunut pitkiä jonoja, kun ihmiset pyrkivät pakenemaan palojen uhkaamista kaupungeista. Torstaina liikenne ruuhkautui Batemans Bayssä New South Walesissa, kun viranomaiset määräsivät kaupungin evakuoitavaksi. Asukkaat kertoivat Reutersille muun muassa polttoaineen olleen vähissä.

Torstaina yli 50 000 ihmistä oli ilman sähköä, ja joissain kaupungeissa oli pulaa juomavedestä. Tähän mennessä kahdeksan ihmistä on kuollut paloissa New South Walesissä ja Victoriassa maanantaista lähtien ja 18 on kadoksissa, kertoivat viranomaiset torstaina. Kaikkiaan uhriluku on tällä hetkellä 17.

CNN:n mukaan pelkästään New South Walesissa on tuhoutunut mukaan ainakin yli 900 kotia. Paloja on ollut kaikissa osavaltioissa, mutta juuri New South Wales on televisioyhtiön mukaan kärsinyt pahiten.

– Etusijalla on tänään tulipalojen torjunta ja evakuointi, ihmisten saaminen turvaan, kertoi pääministeri Scott Morrison toimittajille Sydneyssä.

Morrison on kehottanut ihmisiä kärsivällisyyteen. Torstaina pääministeri Morrison vieraili New South Walesissa tapaamassa vapaaehtoisia pelastajia ja asukkaita. Vastassa oli vihaisia ihmisiä. The Guardianin mukaan Morrison sai osakseen huutelua, ja häntä kehotettiin muun muassa "häpeämään itseään". Vierailu jäi mediatietojen mukaan lyhyeksi.

Morrison on saanut kritiikkiä osakseen muun muassa siksi, että hän lähti lomamatkalle maassaan roihuavista paloista huolimatta.

Tänä vuonna vaikeat olosuhteet

Maastopalot ovat tuttu näky Australian kesässä. Paloja syttyy herkästi kuivassa ja kuumassa säässä.

CNN:n mukaan palojen syttymissyistä osa onkin luonnollisia, ja palo voi syttyä esimerkiksi salamaniskusta. Tänä vuonna olosuhteet ovat kuitenkin tavallista ankarammat.

Myös ihmisen toiminta on saanut paloja aikaan. Marraskuussa New South Walesissa pidätettiin CNN:n mukaan 19-vuotias vapaaehtoinen, jota epäillään tuhopoltosta.