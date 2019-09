Kuvat Kanadan pääministeristä Trudeausta ruskeiksi meikatuissa kasvoissa saivat aikaan keskustelua rasistisista kokemuksista

Kanadalaisen psykologin mukaan Kanadan pääministeristä Justin Trudeausta julki tulleet kuvat ovat osoitus siitä, että syrjintä on edelleen vahvasti läsnä nykypäivän yhteiskunnassa.

Kanadan pääministeriin Justin Trudeaun esiintyminen vanhoissa valokuvissa kasvot mustiksi ja ruskeiksi maalattuna on saanut ristiriitaisen vastaanoton Kanadassa.

– Olin todella pettynyt, sanoo BBC:n haastattelema kanadalainen.

– Ehkä meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä hän tekee nyt ennemmin kuin siihen, mitä hän teki 20 vuotta sitten, sanoo toinen.

Trudeau pyysi keskiviikkona anteeksi vanhaa valokuvaa, jossa hän oli pukeutunut Aladdiniksi ja värjännyt kasvonsa ruskeiksi. Kuva on otettu vuonna 2001 Arabian yöt -teemaisissa juhlissa vancouverilaisessa yksityiskoulussa, jossa tuolloin 29-vuotias Trudeau toimi opettajana.

Ensimmäisen paljastuksen jälkeen kävi ilmi, että Trudeau on esiintynyt kasvot mustiksi tai ruskeiksi maalattuina ainakin kolmesti. Yksi tapauksista on peräisin 1990-luvulta.

Kanadalainen psykologi Rehman Abdulrehman kertoo CBC:lle, että kuvat ovat avanneet tietä keskustelulla ja todelliselle muutokselle. Hänen mukaansa värilliset ihmiset eivät usein tunne olevansa riittävän oikeutettuja puhumaan kokemuksistaan. Kun he puhuvat, kokemuksia usein vähätellään.

Nyt julkaistut kuvat ovat Abdulrehmanin mukaan laukaisseet monien mielissä muistoja vanhoista traumoista, joita he ovat joutuneet kokemaan. Toisaalta osan mielestä kuvat ovat vain pieni pisara meressä – niin paljon syrjintää tapahtuu.

– Tämä on meille mahdollisuus keskustella siitä, miten suuri vaikutus syrjinnällä on kanadalaisiin ja miten se on edelleen läsnä nykypäivän yhteiskunnassa, Abdulrehman sanoi CBC:lle.

Trudeaun vaalikampanja horjuu

Trudeausta julkaistut kuvat sattuivat liberaalipuolueen kannalta hankalaan saumaan, keskelle vaalikampanjointia. Vähemmistöjen keskuudessa rasismi nousi vaalien keskeiseksi puheenaiheeksi, kun vaaleihin on aikaa enää alle viisi viikkoa.

Trudeau tavoittelee jatkokautta pääministerinä. Hän on pyrkinyt profiloitumaan vähemmistöjen puolestapuhujana.

Kanadan demokraattipuolueen johtaja Jagmeet Singh on ensimmäinen värillinen johtaja Kanadan suurimmissa puolueissa. Tapauksen jälkeen Singh julkaisi videon, jossa hän kuvaili rasismia, jota hän ja monet muut Kanadassa kohtaavat.

– Nähdessään tämän kuvan tänään – lapset, jotka näkevät kuvan, ihmiset, jotka näkevät kuvan – ajattelevat koko ajan elämässään, että heidän kustannuksellaan pilailtiin, heitä satutettiin... loukattiin ja heidät saatiin tuntemaan olonsa vähäisemmiksi sen takia, keitä he ovat, Singh sanoi julkaisemallaan videolla The Guardianin mukaan.

CBC Newsin haastattelema Abdulrehman sanoo, että moni saattaa kokea, että rasismi on Kanadassa olematonta, mutta tuorein tapaus näyttää, että oletus on kaukana totuudesta.

Blackface-tapauksia aiemminkin

Blackface tai brownface viittaa valkoisten käyttämään mustaan tai ruskeaan kasvomeikkiin. Kasvojen maalaamista pidetään yleisesti rasistisena.

Kasvojen maalaaminen on ollut osa yhdysvaltalaista teatteriperinnettä, jossa mustia ihmisiä esitettiin rasistisia stereotypioita korostaen. Kasvomeikin historialla on pitkät juuret, sillä blackface on tuttu jo 1800-luvun puolivälistä.

Aikaisemmin tänä vuonna Yhdysvaltojen Virginian osavaltion demokraattikuvernööri Ralph Northam joutui vastaavan kohun keskelle, kun paljastui, että hän esiintyi opiskeluaikaisessa vuosikirjassaan rasistisessa kuvassa. Kuvassa oli kaksi henkilöä, joista toisen kasvot oli meikattu tummiksi ja toinen esiintyi Ku Klux Klan -asussa eli valkoisessa hupussa ja viitassa.

Aluksi Northam myönsi olevansa 35 vuotta sitten otetussa kuvassa. Myöhemmin hän yllättäen väitti, ettei sittenkään esiinny siinä. Keskustelu tapauksen ympärillä jatkui kuukausia. New York Times kertoo, että lähes neljä kuukautta myöhemmin tutkijat sanoivat, etteivät olleet kyenneet ratkaisemaan, oliko Northam kuvassa vai ei.

Northam ei jättänyt tehtäväänsä skandaalin takia, vaikka moni hänen puoluetovereistaankin vaati sitä.