Kuusi miljoonaa brittiä vaatii EU-eron perumista – Hallitus vastaa: "Heikentäisi uskoa demokratiaamme kohtaan"

Eli 6 miljoonaa? Eihän tuo ole kuin muutama prosentti verrattuna siihen kansan enemmistöön jotka äänestivät brexitin puolesta. Joillekkin ihmisille demokratia on vaikea asia. Katsokaa Wikipediasta jos se ei muuten muistu mieleen. Demokratia on kirjaimellisesti sitä, että kansan enemmistö eli 50,1% päättää täydellisesti kaikesta. Sitten on toki monenlaisia viritelmiä demokratiasta jolla kansan valtaa rajoitetaan kuten parlamentarismi, globalismi (esim EU-parlamentti) ja diktatuuri. Siitäpä vain valitsemaan itselle sopiva. Britanniassa nähtävästi 6 miljoonaa ihmistä ei oikeasti halua demokratiaa, vaan jonkin sortin globalismi-diktatuurin jossa kansan enemmistön päätös kumotaan.