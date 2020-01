Kuusi ihmistä kuoli ampumisessa Rot am Seen pikkukaupungissa Saksassa, kaksi loukkaantui vakavasti

Kuusi ihmistä kuoli ja useita loukkaantui ampumisessa Rot am Seen kaupungissa Lounais-Saksassa perjantaina.

Ampujaksi epäilty mies pidätettiin teon jälkeen. Paikallisen median mukaan hän on iältään kolmekymppinen

Asiasta kertovat muiden muassa BBC ja uutistoimisto Reuters.

Poliisin mukaan alustavasti näytti siltä, että epäilty ja uhrit tunsivat toisensa. Ei ollut todisteita siitä, että kukaan muu olisi sekaantunut ammuskeluun.

Baden-Württembergin osavaltiossa sijaitseva Rot am See on pieni kaupunki, jossa on noin 5 000 asukasta.

Se sijaitsee noin sadan kilometrin päästä Stuttgartista.

Ampuminen tapahtui lähellä kaupungin rautatieasemaa.

Saksalaisen Bild-lehden mukaan ampumisessa kuolleet kuuluivat samaan perheeseen, mutta poliisi ei vahvistanut tietoja.

Kaksi loukkaantui vakavasti.

Juttua päivitetty kello 18.44 uusilla tiedoilla. Jutusta korjattu klo 19.55 kaupungin asukkaiden määrä.