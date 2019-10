Kurdien edustaja Turkin iskusta Syyriaan: Suomalaisia mukana kurdien taistelujoukoissa, uusista lähtijöistä ei tarkkaa tietoa

Suomen kurdiliiton sähköposti on täyttynyt viime päivinä huolestuneista viesteistä. Viestejä on kurdiliiton puheenjohtajan Welat Nehrin mukaan tullut paljon sekä Suomessa asuvilta kurdeilta että myös niin sanotuilta tavallisilta suomalaisilta.

– Turkin hyökkäysaikeet Pohjois-Syyrian kurdialueille ovat herättäneet erittäin suurta huolta siitä, että kurdit jätetään yksin. Monilla Suomessa asuvilla kurdeilla on siellä sukulaisia ja ystäviä, Nehri toteaa. ​

Uutistoimisto Reutersin mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti keskiviikkona iltapäivällä, että Turkin joukot ja sen syyrialaiset liittolaiset ovat aloittaneet hyökkäyksen Syyrian rajan yli kurdijoukkojen hallitsemille alueille.

Uutistoimisto AFP:n paikan päällä oleva toimittajan mukaan kymmenien sotilasajoneuvojen saattue nähtiin aiemmin keskiviikkona Akcakalessa lähellä Syyrian rajaa.​

Syyrian kurdijoukkojen sanotaan pyytäneen myös siviilejä mukaan puolustukseen Turkin valmistelemaa hyökkäystä vastaan. Kaikkia siviilejä kehotettiin suuntaamaan Turkin rajalle "täyttämään velvollisuutensa".​

Nehri ei osaa sanoa, onko kurdien joukkoihin liittynyt Suomesta uutta väkeä nyt tilanteen kiristyttyä äärimmilleen.​

– Sen tiedän, että joukoissa on taistellut ja taistelee kyllä myös suomalaisia. ​

Isoja uhkakuvia ilmassa

Hänen mukaansa Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan avaa ainakin pari isoa uhkakuvaa.​

– Täytyy muistaa, että kurdit olivat yksi tekijä Isisin lähdössä ja vallasta riisumisessa. Kaiken kaikkiaan vajaa tuhat vihollistaistelijaa on vankiloissa Pohjois-Syyriassa. Nyt vaarana on, että mahdollisesti syntyvässä sekosorrossa he voivat päästä pakenemaan ja aktivoitumaan uudelleen. ​

Toinen iso kysymys on uhkaava pakolaistilanne. Kurdit ovat alueellaan kriisin keskellä ikään kuin panttivankeina. ​

– Monet lapsiperheet olisivat halunneet lähteä pois mahdollisten hyökkäysten tieltä. ​

Turkki on kertonut halustaan perustaa kurdialueelle laajan turvavyöhykkeen jopa noin 30 kilometrin syvyydelle rajasta.

Turkin presidentti Erdoğan siirtäisi ainakin osan Turkissa olevista syyrialaispakolaisista turvavyöhykkeelle. Nehri kutsuu tätä aietta hyökkäykseksi naapurivaltion suvereniteettia vastaan ja painottaa Turkin pyrkivän asuttaa pysyvästi muita kansanryhmiä kurdialueelle.

"EU pitää tuomita ja estää"

Nehri toivoo EU:lta nyt nähtyä ryhdikkäämpää otetta Turkin tekemisiin.

– Euroopan pitäisi tuomita ja parhaansa mukaan estää Turkin toimet. Nyt tuntuu, että kurdit vain jätetään yksin. ​

– Kurdien kysymystä ei koskaan ratkaista voimakeinoin, vaan rauhanomaisesti ja neuvottelemalla, hän summaa. ​

Amerikkalaisjoukot vetäytyivät Ras al-Ainin rajakaupungista Syyriasta alkuviikolla.

Yhdysvaltain presidentti​ Donald Trump määräsi joukot poistumaan alueilta, joihin Turkin joukot ovat nyt mahdollisesti iskemässä. Yhdysvallat myös viestitti, ettei se osallistu operaatioon millään tavalla.​

Lännen Media kysyi Turkin ja Syyrian jännitteistä ja alueelle mahdollisesti lähteneistä suomalaistaistelijoista myös Suojelupoliisista (Supo).

Suposta viestitettiin, että he seuraavat kiinnostuneina, miten Syyrian tilanne kehittyy ja miten tämä vaikuttaa Suomen turvallisuustilanteeseen.