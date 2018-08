"Kun politiikka on oikein sotkuista, naisiin luotetaan enemmän" – USA:n välivaaleissa on ehdolla ennätysmäärä naisia

Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa kongressin välivaalit sekä useita kuvernöörinvaaleja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että naisehdokkaita suosivat demokraatit ovat voittamassa. Se hankaloittaisi presidentti Donald Trumpin lainsäädäntöä, kertoo Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltola.

Demokraattien pitäisi voittaa ainakin viidellä prosentilla, jotta he saisivat enemmistön Yhdysvaltain välivaaleissa. Nyt merkit näyttävät siltä, että demokraatit voittaisivat yhdeksällä prosentilla.

– Perussääntö välivaaleissa on se, että presidentin puolue häviää niissä. Parhaillaan on väitelty siitä, tapahtuuko vaaleissa sininen aalto eli demokraattien voitto, toteaa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Tähän mennessä on varmistunut, että edustajainhuoneen paikoista kilpailee ainakin 173 naista. Demokraateilla naisehdokkaita oli esivaaleissa mukana yli 350, kun republikaaneilla heitä oli runsaat 120.

BBC:n mukaan demokraateilla naisedustajien määrä saattaa jopa ylittää miesten määrän. Aaltolan mukaan naisehdokkaiden määrä kertoo siitä, että politiikkaan saatetaan kaivata järkeä.

– Maailmalla on ollut sellainen trendi, että kun politiikka on oikein sotkuista, naisiin luotetaan enemmän. Ajatellaan, että he toisivat siihen jotakin järkeä. Naisia pidetään lähtökohtaisesti miehiä luotettavampina.

Aaltola ei kuitenkaan ole varma siitä, millaisia poliittisia vaikutuksia mahdollisella demokraattien naisenemmistöllä olisi. Demokraateilla saattaa olla hyvin erilaisia ehdokkaita, joiden päämäärät eivät suinkaan ole yhteneviä.

Välivaaleissa kapinoidaan nykyistä hallintoa vastaan

Yhdysvaltain kongressin välivaalit järjestetään kaksi vuotta presidentinvaalin jälkeen eli nelivuotisen presidenttikauden puolivälissä. Välivaaleissa valitaan kongressin alahuoneen eli edustajainhuoneen kaikki 435 edustajaa sekä kolmannes kongressin ylähuoneeseen eli senaattiin.

Lisäksi valitaan joukko osavaltio- ja paikallistason lainsäätäjiä kuten kuvernöörejä.

– Mikäli edustajainhuone siirtyisi demokraateille, se vaikeuttaisi kovasti [Donald] Trumpin hallinnon lainsäädäntöprojekteja. Toisaalta se tasapainottaisi valtaa, koska nyt republikaaneilla on kongressissa punainen värisuora.

Aaltolan mukaan välivaalit ovat perinteisesti olleet vastareaktio presidentinvaaleihin. Tällä hetkellä näyttää myös siltä, että demokraatit liikuttavat ihmisiä lähinnä vastustamalla Trumpia. Heillä ei ole mitään selkeää poliittista näkemystä, vaan heitä yhdistää anti-trumpilaisuus.

– Erityisesti demokraattipuolueen vasenta laitaa on liikkeellä. Tämä kertoo politiikan polarisoitumisesta, jossa poliittista keskustaa kukaan ei edes pyri ottamaan haltuun.

Poliittinen keskusta ei ole Aaltolan mukaan hävinnyt, mutta vaalien kampanjointityyli on muuttunut radikaalisti rajummaksi. Tämä on aiheuttanut sen, että poliittinen kahtiajako todennäköisesti vain syvenee.

– Trump toi politiikkaan uuden tavan kampanjoida. Se on hyvin likaista ja siinä myrkytetään vastapuoli.