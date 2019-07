Kuivuus ja kuumuus korventaa kasvustoja Liettuassa, jonne julistettiin viime viikolla hätätila – Tämän takia kirkkaankeltaisia rypsipeltoja näkee tänä vuonna entistä vähemmän

Odottavalla kannalla

Suomen eniten viljelty vilja on ohra ja toiseksi suosituin kaura. Kauran merkitys vientituotteena on kasvanut koko EU-jäsenyyden ajan. Mallasohran tuotannolla on myös suuri merkitys.

Vehnänviljely on keskittynyt paljolti maan eteläosiin. Rukiissa omavaraisuus ja viljelyala ovat vaihdelleet suuresti vuosittain.

Koko maailmassa lähes 90 prosenttia sadosta saadaan kolmesta viljalajista, vehnästä, maissista ja riisistä. EU:ssa Ranska on iso viljantuottajamaa.

Viljan hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla. Tällä hetkellä niin myyjien kuin ostajien sanotaan olevan odottavalla kannalla.

Suomessa sademäärä jäi viime vuonna etenkin maan länsiosassa poikkeuksellisen pieniksi. Sellainen toistuu harvemmin kuin kerran 30 vuodessa.