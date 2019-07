Kuinka ebola tuli miljoonakaupunkiin Kongossa – pappi tapasi ebolapotilaita ja matkusti bussilla satoja kilometrejä

Kohtalokkaana verenvuotokuumeena tunnettu ebola on saapunut Goman miljoonakaupunkiin Itä-Kongossa ja naapurimaahan Ugandaan Itä-Afrikassa.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti Kongossa alkaneen epidemian kansainväliseksi terveysuhaksi keskiviikkona.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Goma on tärkeä kansainvälisen liikenteen risteyskohta lähellä Ruandan rajaa.

WHO pelkää, että tauti voi alkaa levitä nyt entistä nopeammin yhdessä Afrikan runsasväkisimmistä alueista.

Maailman toiseksi pahimmassa ebolaepidemiassa on kuollut lähes 1 700 ihmistä.

Tehokkaiden ehkäisytoimien vuoksi sairaus on pysytellyt lähes vuoden ajan tietyllä alueella Itä-Kongossa.

Pahin ebolaepidemia vei yli 11 300 ihmisen hengen Länsi-Afrikassa vuosina 2013–2016.

Pappi saattoi tartuttaa jopa 60

Taudin toi Gomaan pappi, joka oli käynyt tapaamassa ebolapotilaita epidemia-alueella Butembossa.

Tämän jälkeen pappi matkusti 300 kilometrin matkan linja-autolla Gomaan.

Hän saattoi tartuttaa jopa 60 ihmistä, joista puolet on terveysviranomaisten mukaan rokotettu tautia vastaan.

Papista tuli myös Goman ensimmäinen ebolauhri, sillä hän kuoli, kun häntä oltiin kuljettamassa takaisin Butemboon saamaan hoitoa tällä viikolla.

Järvenrantakaupunki Gomassa oli varauduttu ebolan saapumiseen jo vuoden verran. Kaupunkiin oli pystytetty käsienpesupaikkoja.

Moottoripyörätaksien kuljettajia on varoitettu, että he eivät saisi pitää toistensa kypäriä. Ihmisiä on testattu.

Kalakauppias oksensi rajakaupungissa

WHO on jäljittänyt myös kalakauppiasta, jonka uskotaan vieneen ebolaviruksen Kongosta sekä Ruandaan että Ugandaan.

Kalakauppias oksensi viime viikolla monta kertaa Mpondwen rajakaupungissa Ugandassa.

Nainen kuoli muutamia päiviä myöhemmin.

Hänen uskotaan käyneen myös Ruandassa hiljattain.

Osa paikallisista ei ole halunnut auttaa edesmenneen kalakauppiaan liikkeiden jäljittämisessä, koska he pelkäävät ebolan saamista ja joutumista eristyksiin.

Viime kuussa Ugandassa kuoli kolme ebolapotilasta, mutta tauti ei levinnyt. Ruandassa ei ole havaittu yhtään tartuntaa.

Viime elokuussa alkanut ebolaepidemia on Kongossa kymmenes sitten vuoden 1976

Ebolaa vastaan on rokote

Ebolaan on olemassa rokote, ja sitä vastaan voi taistella hoidolla.

Kongossa eri taistelijaryhmien välinen väkivalta kuitenkin estää työntekijöitä pääsemästä syrjäseuduille.

Viime viikonloppuna kaksi ebolahoitajaa surmattiin Pohjois-Kivun maakunnassa, jonka pääkaupunki Goma on.

Hyökkääjiä ei tunnistettu. Tänä vuonna hyökkäyksissä on kuollut tai haavoittunut jopa kymmeniä hoitajia.

– Jokainen hyökkäys on ebolalle mahdollisuus levitä, muistutti WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus Genevessä Reutersin mukaan.