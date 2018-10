Krimillä oppilaitoksen räjähdystä tutkitaan terroritekona - Tassin mukaan kuolleita on 18

Venäjän viranomaiset tutkivat Krimin oppilaitosräjähdystä terroritekona. Eri venäläisviranomaiset ovat kertoneet, että räjähdyksen Kertshin kaupungissa aiheutti tuntematon räjähde.

Tassin mukaan 18 ihmistä on kuollut. Aiemmin on kerrottu, että monet uhreista ovat opiskelijoita. Haavoittuneita on tämänhetkisen tiedon mukaan yli 40.

Räjähdys tapahtui ennen puoltapäivää paikallista aikaa.

Median haastattelemat oppilaat puhuvat paitsi räjähdyksestä myös ampumisesta.

Komsomolskaja Pravda on haastatellut tyttöä, joka kertoo olleensa oppitunnilla, kun alkoi kuulua pamauksia.

- Aloimme juosta, hyppiä ikkunoista. Raapaisin käteni, itkevä tyttö kuvaili.

- Pääsimme sisäpihalle, ja minuutin päästä kaikki räjähti. Lasit lensivät, alkoi ampuminen. Juoksin ja näin, että pojat vain kaatuvat, verta lensi kaikkialla.

Tyttö kertoi, että myös vieressä juossut ystävätär kaatui eikä enää hengittänyt. Tyttö ei ole nähnyt häntä sen jälkeen.

Linkki juttuun

Linkki juttuun