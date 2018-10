Kriisi toimittajan murhaepäilyn ympärillä syvenee –Saudi-Arabia ilmoitti vastaavansa kaikkiin painostusyrityksiin suuremmalla voimalla

Sauditoimittaja Jamal Khashoggin epäilty murha Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa hiertää kuningaskunnan välejä muihin valtioihin ja instituutioihin. Öljyjätin talous kärsii tapauksesta.

Saudi-Arabia on vastannut ärhäkästi paineeseen, jota se on saanut osakseen sauditoimittajan Turkissa tapahtuneen epäillyn murhan takia. Turkki uskoo, että sauditoimittaja Jamal Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa ja että hänen ruumiinsa on siirretty pois alueelta. Saudi-Arabia on kiistänyt väitteet.

Saudi-Arabian virallinen uutistoimisto SPA julisti sunnuntaina, että Saudi-Arabia tulee vastaamaan kaikkiin siihen kohdistuviin painostusyrityksiin "suuremmalla voimalla".

Muun muassa YK:n, EU:n ja lukuisten valtionjohtajien kommentit Saudi-Arabiaa kohtaan ovat kiristyneet viime päivinä, kun Khashoggin katoamiseen ei ole tullut selvyyttä.

Sunnuntaina Ranskan, Britannian ja Saksan ulkoministerit vaativat Saudi-Arabialta "uskottavaa tutkintaa" toimittajan kohtalon selvittämiseksi.

Trump on puhunut "vakavista seurauksista"

USA:n presidentti Donald Trump vakuutti lauantaina CBS:n haastattelussa, että saudeille on luvassa "vakavia seurauksia", jos Khashoggi todella on murhattu Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa epäilyjen mukaisesti.

Samalla Trump totesi, että USA:n tulee jatkaa yli sadan miljardin dollarin arvoista asevientiä Saudi-Arabiaan, koska keskeytys vahingoittaisi amerikkalaisia työpaikkoja.

Republikaanisenaattori Marco Rubion mukaan Yhdysvaltojen uskottavuus ihmisoikeusasioissa on vaakalaudalla, jos murhaepäily osoitetaan saudien tekemäksi ja Yhdysvallat ei reagoi.

Osakemarkkinat reagoivat rajusti

Saudit vakuuttivat sunnuntaina, että kuningaskunta tulee torjumaan kaikki siihen kohdistuvat uhat ja yritykset horjuttaa sen asemaa. Uutistoimisto SPA:n mukaan Saudi-Arabia vastaa kaikkiin pakoteyrityksiin, oli kyseessä poliittinen painostus tai "väärien syytösten toistaminen".

– Kuningaskunta vakuuttaa myös, että se vastaa kaikkiin toimiin suuremmalla voimalla, hallinto on tiedottanut SPA:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan öljyjätin osakemarkkinat notkahtivat sunnuntaina jopa 33 miljardin dollarin verran.

Saudit menettävät yhteistyökumppaneita

Useat yritykset ja sijoittajat ovat vetäytyneet yhteistyöstä saudien kanssa. Saudi-Arabiassa lokakuun lopussa järjestettävästä sijoittajatapahtumasta irtisanoutuivat perjantaina useat konferenssin pääesiintyjistä ja sijoittajista.

Ulkomainen pääoma on avainasemassa Saudi-Arabian suunnitelmille etsiä muita tulonlähteitä öljyn ohelle.