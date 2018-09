Kreikan saarten vastaanottokeskukset ovat täpötäysiä, YK vaatii Kreikalta toimia

YK,n turvallisuusneuvoston ensisijainen toimenpide olisi saattaa vastuuseen "sotakoaliitiot" USA, Iso Britania, Ranska, Saksa, Italia, Turkki ja noitten maitten yhteinen hyökkäys-sotia käyvä NATO liittouma. Toimenpide lienee mahdoton, koska kansainvälinen siionismi on hallitseva tekijä kaikissa edellä mainituissa tekijöissä. Suur-rikollinen on Ranska, joka käynnisti Libyan tuhoamisen, ja sai kumppaneikseen usean NATO-maan ilmavoimat. Naton interventiomandaatti taas tuli valheellisiin tiedustelutietoihin perustuen YK,n turvallisuusneuvostolta. (No fly zone)