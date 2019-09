Kreikan saarille pyritään nyt etenkin Afganistanista – Lérosissa on jouduttu jakamaan makuupusseja rannalla nukkuville

Kreikkaan ja Eurooppaan pyrkivien määrä on suurimmillaan sitten vuoden 2016, mutta vain murto-osa huippuluvuista.

– Kreikka on hyvä, mutta Kreikka ei antanut minulle asuntoa eikä ruokaa. Haluan mennä toiseen maahan.

Näin kertoi tällä viikolla uutistoimisto Reutersille afganistanilainen Rahman, joka on ollut Kreikassa yhdeksän kuukautta. Kabulissa hänellä on vaimo ja neljä lasta.

Rahmanin maanmies Anbia Noor Ali, 26, haluaa myös päästä Kreikasta Saksaan tai ehkä Ranskaan.

– Afganistanissa on sota ja ongelmia, Ali kertoi Reutersille.

Elokuussa Kreikkaan saapui yli 9 000 Eurooppaan pyrkivää ihmistä. Tulijoiden määrä oli suurin kolmeen vuoteen, mutta se on edelleen vain murto-osa pakolaiskriisin huippuluvuista. Lokakuussa 2015 Kreikkaan saapui yli 210 000 ihmistä.

Miljoonia afganistanilaisia elää kotimaansa ulkopuolella

Nyt elokuussa Kreikkaan tulleista suuri osa on kotoisin Afganistanista. Esimerkiksi Lesbosin saarelle tulleista yli 80 prosenttia oli afganistanilaisia ja vain viitisen prosenttia syyrialaisia. Asiasta kertoo The New York Times.

Miljoonia afganistanilaisia elää pakolaisina ja siirtolaisina edesmenneiden sotien vuoksi esimerkiksi Turkissa ja Iranissa.

Iranin talouden alamäki, myös ydinsopimuksen rapistumisen vuoksi, on iskenyt etenkin afganistanilaisiin, jotka työskentelevät monesti harmaassa taloudessa. Afganistanissa puolestaan palaajia odottavat työttömyys ja konflikti. Osa päättää pyrkiä Eurooppaan.

Turkin presidentti Tayyip Erdogan uhkaili viime viikolla avaavansa rajat pakolaisille Eurooppaan, jos Turkki ei saa lisää kansainvälistä apua. Vuonna 2016 EU solmi Turkin kanssa sopimuksen, jossa Turkki sitoutui miljardeja euroja vastaan pitämään siirtolaiset Turkissa.

Vastaanottokeskukset pullistelevat väestä

Kreikan saarilla vastaanottokeskuksissa on arviolta 24 000 ihmistä, usein "hirveissä oloissa". Näin kertoo avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja.

Yhdellä saarista Lérosissa asuu brittiläinen Julie Peakman, joka toimii vapaaehtoisena turvapaikanhakijoiden parissa. Hän kertoo, että saaren vastaanottokeskuksissa ihmisiä on toden totta paljon enemmän kuin tiloihin on suunniteltu.

– Jaoimme juuri parisataa makuupussia ihmisille, jotka joutuvat nukkumaan rannalla, Peakman kertoo Lännen Medialle.

– Mutta toisilla saarilla, kuten Sámosissa ja Lesbosissa tilanne on paljon pahempi.

Lérosissa perheille on kunnostettu vanha sairaala. Peakman järjestää varainkeräystä ja hankkii esimerkiksi vaatteita.

Eri Afrikan maista pyritään Eurooppaan

Myös Peakman on huomannut, että Eurooppaan pyrkivien kotimaat ovat vaihtuneet. Pakolaiskriisin alussa EU:hun pyrki etenkin syyrialaisia, joilla oli heti rahaa lähteä ja jotka toimivat esimerkiksi lääkäreinä tai opettajina.

– (Angela) Merkel sai parhaat ammattilaiset, Peakman toteaa.

Sittemmin Kreikan saarille on saapunut esimerkiksi irakilaisia ja eri Afrikan maista tulevia. Peakman kertoo puhuneensa vastikään kongolaisten siskojen kanssa.

– Heidän nuorimmalle siskolleen tehtiin sukupuolielinten silpominen, ja hän menehtyi verenhukkaan, Peakman kertoo.

Kreikassa uusi hallitus haluaa kiristää rajavalvontaa ja nopeuttaa turvapaikkaa vailla jääneiden karkotuksia.

– Pelkäämme, mitä nyt tapahtuu, Peakman sanoo.

Afganistan