Koronavirustartuntojen määrä laski Kiinassa – asiantuntijoiden mukaan tartuntojen määrä voi vielä lähteä kasvuun Kiinan ulkopuolella

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, milloin epidemian huippu on odotettavissa. Vaikka tartuntojen määrä lähtisi laskuun Kiinassa, epidemia voi olla vasta alkamassa Kiinan ulkopuolella.

Uusia koronavirustapauksia ilmoitettiin Kiinassa keskiviikkona pienin määrä sitten tammikuun.

Tiistaina kiinalainen epidemologian Zhong Nanshan ennusti, että epidemian huippu saatetaan nähdä jo helmikuussa ja että tilanne saattaa hellittää huhtikuuhun mennessä.

Kun uusien tapausten vähäisestä määrästä uutisoitiin keskiviikkona, huippuasiantuntijan ennustus sai lisää painoarvoa. Asiantuntijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, onko vielä aika huokaista helpotuksesta.

Asiantuntijat varoittivat keskiviikkona, että vaikka epidemian huippu nähtäisiin Kiinassa jo tässä kuussa, virus on todennäköisesti levinnyt myös muualle maailmaan. Sitä, miten laajasti virus on levinnyt Kiinan ulkopuolelle, ei välttämättä vielä tiedetä. Tapaukset saattavat olla vasta puhkeamassa.

WHO:n alaisuudessa toimivan GOARN:n (Global Outbreak Alert and Response) johtaja Dale Fisher kertoi Reutersin mukaan, että esimerkiksi Singaporessa koronaviruksen levinneisyys alkaa vasta selvitä.

Singaporessa on tähän mennessä vahvistettu 47 tartuntatapausta, mikä on herättänyt pelkoa siitä, että tapausten määrä voi vielä kasvaa.

Singaporen suurin pankki DBS evakuoi 300 henkilökuntansa jäsentä keskiviikkona sen jälkeen kun rakennuksessa, jossa pankin pääkonttori sijaitsee, vahvistettiin koronavirustapaus.

Terrorismin kaltainen uhka

Koronavirukseen kuolleiden lukumäärä nousi tiistaina Kiinassa 1 113 ihmiseen. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin herännyt epäilyksiä siitä, miten luotettavia Kiinan ilmoittamat luvut ovat.

Kiinassa tartuntatapauksia oli terveysviranomaisten mukaan keskiviikkoon mennessä havaittu yli 44 600. Tiistaina uusia tapauksia vahvistettiin 2 015, mikä oli pienin määrä tammikuun lopun jälkeen.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että epidemia edustaa terrorismin kaltaista maailmanlaajuista uhkaa. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi tiistaina, että "maailman on herättävä ja nähtävä koronavirus vihollisena numero yksi". Hänen mukaansa rokotteen valmistumiseen on vielä matkaa.

Kymmenissä muissa maissa eri puolilla maailmaa on ilmoitettu yhteensä satoja tartuntatapauksia. Manner-Kiinan ulkopuolella vain kaksi ihmistä on kuollut virukseen, yksi Hongkongissa ja yksi Filippiineillä.

Japanissa on ollut jo yli viikon karanteenissa risteilyalus Diamond Princess, jossa on jumissa noin 3 700 matkustajaa. Japanin viranomaiset vahvistivat keskiviikkona 39 uutta tartuntatapausta aluksella. Sairastuneita on nyt aluksella yhteensä 175.