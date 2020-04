Koronaviruskuolemien määrä laski Espanjassa jo kolmatta päivää peräkkäin – maa kärsinyt maailmassa kolmanneksi pahiten koronakuolemista

Tässähän on myös kysymys laskutavasta. Kiinalaiset pimittivät lukuja ja oikeiden tietojen mukaan pelkästään Wuhanissa kuoli 46 800 ihmistä. Espanjassa lasketaan kaikki menehtyneet joilla on ollut coronavirus. Saksassa lasketaan vain "terveet" menehtyneet joilla on ollut virus, mutta ei mitään perus-sairautta. Ranskassa lasketaan vain sairaalan teho-osastolla menehtyneet viruksen kantajat.... Espanjassa on menehtynyt n. 10% testatuista sairastuneista ja 14% hoitohenkilökunnasta on sairastunut, joista on menehtynyt 26 henkilöä.