Koronavirus kurittaa Italiaa – Venetsian karnevaali päätettiin keskeyttää ja Armani tyhjensi muotinäytöksensä yleisöstä

Näin korona jyllää eri maissa

Virukseen on kuollut Manner-Kiinassa noin 2 400 henkilöä.

Iran on vahvistanut 15 uutta tartuntaa. Näin ollen tartuntoja on maassa nyt yli 40. Myös kuolonuhrien määrä on noussut kahdeksaan.

Myös Japaniin ankkuroidulta ja eristetyltä risteilyalukselta on raportoitu kolmannesta kuolonuhrista.

Etelä-Korea kertoi viikonloppuna kuudennesta kuolonuhrista. Maassa on todettu toiseksi eniten koronatartuntoja Kiinan jälkeen.

Euroopan maista Italiassa on todettuja koronavirustartuntoja nyt ylivoimaisesti eniten. Uutistoimisto Reutersin mukaan koronavirustartuntojen määrä oli Italiassa noussut sunnuntaina jo yli 130:n.

Suomessa ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tartunta todettiin 29. tammikuuta Rovaniemellä. Tartunnan kantaja oli Saariselällä lomaillut ja sittemmin parantunut kiinalaisturisti.