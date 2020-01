Koronaviruksen uhriluku Kiinassa nousi jo lähelle 20 ihmistä – Wuhanin miljoonakaupungin joukkoliikenne määrätty pysäytettäväksi

Koronaviruksen uhriluku Kiinassa nousi keskiviikkona 17 ihmiseen.

Maan viranomaiset ovat käskeneet Wuhanin miljoonakaupungin joukkoliikenteen pysäytettäväksi viruksen takia. Asiasta kertoi BBC.

Viranomaisten mukaan poikkeustoimi koskee myös kaupungista lähteviä lentokoneita ja junia.

Wuhanin asukkaita on kehotettu pysymään kaupungissa ja muita kiinalaisia karttamaan matkustamista Wuhaniin.

Tartuntojen määrän pelätään kasvavan

Yhdysvallat ilmoitti tiistaina että maasta oli löytynyt virukseen sairastunut.

Kiinan hallitus vahvisti tiistaina, että uudentyyppinen, sars-virukselle sukua oleva koronavirus tarttuu ihmiseltä toiselle. Tartuntojen pelätään kasvavan, kun kiinalaisten massavaellus alkaa tällä viikolla uudenvuoden lomakauden takia.

Viruksen oireita ovat yskä, kuume ja hengitysvaikeudet ja se voi aiheuttaa keuhkokuumeen. Uuteen virukseen ei ole rokotetta.

Kasinoilla mitataan kuumetta

Kiinan erityishallintoalue Macao ilmoitti keskiviikkona, että sieltä löytyi ensimmäinen sairastunut.

52-vuotias nainen on kotoisin Kiinan Wuhanista, jonne viruksen alkuperä on jäljitetty. Junalla ja bussilla Macaoon matkustanut nainen ehti viettää aikaa hotellilla ja kasinoilla, ennen kuin hän päätyi sairaalahoitoon. Tapauksesta kertoi Reuters.

Macaossa sairauden leviämistä yritetään rajoittaa mittaamalla ihmisten kuumetta kaupungilla ja sen kasinoilla. Kiinan Las Vegasina tunnettu Macao on suosittu matkakohde Kiinan uudenvuoden aikaan.

Pohjois-Korea kieltää matkatoimistojen mukaan keskiviikosta lähtien ulkomaisten turistien saapumisen maahan, kertoi Reuters. Suurin osa turisteista on kiinalaisia.

Aasiassa sairastuneita on todettu Thaimassa, Etelä-Koreassa, Japanissa ja Taiwanissa. Thaimaassa on karanteenissa neljäs sairastunut, maan viranomaiset kertoivat keskiviikkona. Sairastuneista yksi on thaimaalainen. Hän on 73-vuotias nainen, joka oli matkustanut Wuhaniin.

Ei vielä kansainvälinen uhka

Maailman terveysjärjestö WHO ei julistanut ainakaan vielä keskiviikkona Kiinan koronavirusta kansainväliseksi terveysuhaksi. WHO:n hätäkomitea kokoontuu arvioimaan tilannetta taas torstaina.

WHO:n mukaan sairastuneita on odotettavissa lisää, kun Kiina tiukentaa terveysvalvontaa.

800 ihmistä kuoli vuosina 2002–2003, kun Kiinasta alkanut sars-virus levisi ympäri maailmaa. Tuolloin Kiina piti aluksi viruksen omana tietonaan. Nyt Kiina on päivittänyt sairastuneiden lukumäärää päivittäin.

Suomi ei ole määrännyt matkustusrajoituksia Kiinaan. Suomen viranomaiset seuraavat asiassa WHO:n tilannepäivityksiä.