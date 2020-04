Koronaviruksen takia Espanjassa jatketaan poikkeustilaa, Ruotsissa taas hallitus saamassa lisää toimivaltaa

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi Espanjassa jatketaan poikkeustilaa 25. huhtikuuta puolilleöin. Asiasta ilmoitti pääministeri Pedro Sanchez lauantaina.

Esitys poikkeustilan jatkamisesta annetaan parlamentille tiistaina.

Espanjassa kerrottiin lauantaina, että kuluneen vuorokauden aikana maassa oli todettu 809 koronaviruskuolemaa. Kuolemantapausten vuorokautinen määrä laski toisena peräkkäisenä päivänä.

Kaikkiaan Espanjassa on kuollut tähän mennessä yli 11 700 ihmistä koronan takia. Tartunta on todettu lähes 125 000 ihmisellä. Uusia tartuntoja tuli tietoon vuorokaudessa noin 7 000.

Taudista parantuneiden määrä lasketaan kymmenissätuhansissa.

Valtionepidemiologi ei tiedä, mihin pääministeri perustaa näkemyksensä

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen 373 ihmistä, selvisi terveysviranomaisten tiedoista lauantaina. Heistä valtaosa, lähes 330, on yli 70-vuotiaita.

Vahvistetun virustartunnan on Ruotsissa saanut yli 6 400 ihmistä. Tehohoidossa on tällä haavaa 520 ihmistä.

Sekä tartunnan saaneissa että kuolonuhreissa miehiä on naisia enemmän.

Ruotsissa hallitus saattaa koronakriisin vallitessa saada piankin valtuudet päättää muun muassa erilaisista ihmisiä koskevista rajoituksista ilman, että niihin tarvitaan valtiopäivien suostumus, kertoi Expressen-lehti. Kyse olisi pisimmälle menevästä hallituksen toimivallan laajennuksesta toisen maailmansodan jälkeen.

Uusien valtuuksien nojalla hallitus voisi muun muassa rajoittaa väkijoukkojen kokoa, sulkea kauppakeskuksia tai panna toimeen matkustusrajoituksia.

Pääministeri Stefan Löfven arvioi Dagens Nyheter -lehdelle, että Ruotsin koronakuolemat tullaan laskemaan tuhansissa. Hän viittasi arviossaan kokemuksiin, joita muista maista on saatu.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi uutistoimisto TT:lle, ettei tiedä, mihin pääministeri perustaa näkemyksensä.

– Mutta tällaiselta tilanne näyttää monissa muissa maissa, joten ei ole täysin mahdotonta, että näin käy, Tegnell sanoi.

Britanniassa kuolleiden määrä ylitti 4 000:n rajan

Britanniassa koronavirukseen on kuollut noin 4 300 ihmistä. Vuorokaudessa kuolonuhrien määrä nousi yli 700:lla, mikä on korkein vuorokautinen luku.

Sen sijaan uusien vahvistettujen tartuntatapausten vuorokautinen määrä laski perjantain 4 450:stä reiluun 3 700:aan, kertoi BBC.

Kaikkiaan vahvistetun virustartunnan on tähän mennessä Britanniassa saanut lähes 42 000 ihmistä.

Media: USA takavarikoi Saksaan tilattuja hengityssuojaimia

Saksassa epäillään, että Yhdysvallat on estänyt 200 000 hengityssuojaimen viemisen Saksaan. Ne oli tarkoitettu berliiniläispoliisien käyttöön suojaamaan heitä koronavirukselta. Saksalaistietojen mukaan suojaimet olisi Saksan sijasta ohjattu menemään Yhdysvaltoihin.

Saksalaisviranomainen kertoo Der Tagesspiegel -lehdelle, että suojainerä jumittui Bangkokiin.

– Uskomme, että tämä liittyy Yhdysvaltain hallituksen määräämään vientikieltoon, Barbara Slowik kommentoi lehdelle.

Hengityssuojaimet oli lehden mukaan tilattu amerikkalaiselta 3M-yritykseltä, mutta ne oli valmistettu Kiinassa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan 3M-yritystä on kielletty viemästä terveydenhuoltotarvikkeita muihin maihin. Kielto perustuu Korean sodan ajalta peräisin olevaan lakiin, jonka presidentti Donald Trump on aktivoinut. Tavoitteena on saada yhdysvaltalaiset yritykset tuottamaan enemmän terveydenhuoltotarvikkeita kotimaiseen käyttöön.