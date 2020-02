Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo yli tuhat ihmistä – Asiantuntija: Epidemian huippu voi koittaa jo tässä kuussa

Kiinan ulkopuolella virusta on havaittu nyt 24 maassa. Kiinalainen epidemiologian huippuasiantuntija toivoo, että koronavirustilanne helpottaa huhtikuuhun mennessä.

Koronavirukseen kuolleiden lukumäärä Kiinassa nousi tiistaina yli tuhanteen. Tartuntojen määrässä saattaa olla luvassa piikki tässä kuussa, ennusti Kiinan hallituksen lääketieteellinen neuvonantaja ja huippuasiantuntija Zhong Nanshan uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Epidemian huippu saatetaan saavuttaa kuun puolivälissä tai loppupuolella, Zhong sanoi Reutersille.

Hänen mukaansa tartuntojen määrä saattaa helmikuussa vielä nousta, mutta sen jälkeen tasaantua ja lähteä pikkuhiljaa laskuun. Zhong huomautti, että jo nyt tartuntojen määrä on joissain paikoissa vähentynyt.

– Emme tiedä, miksi se on niin tarttuvaa, ja se on suuri ongelma, Zhong sanoi Reutersille.

Zhong oli optimistinen viruksen taltuttamisen suhteen ja sanoi toivovansa, että tilanne on helpottanut jo huhtikuussa. Arvioon epidemian huipusta on syytä suhtautua varauksella. Reutersin mukaan Zhongin aikaisempi ennustus epidemian huipusta osoittautui ennenaikaiseksi.

83-vuotias Zhong on epidemologian huippuasiantuntija, joka tuli tunnetuksi löydettyään Sars-viruksen vuonna 2003.

Tiistaina ennätysmäärä kuolleita

Kiinan kansallisen terveyskomission mukaan tiistain aikana koronavirukseen oli kuollut 108 ihmistä, mikä on päiväkohtainen ennätys. Heistä 103 kuoli Hubein maakunnassa. Kaikkiaan virukseen oli tiistaihin mennessä kuollut Kiinassa 1 016 henkilöä.

Uusien tartuntojen määrä laski Kiinassa sunnuntaista maanantaihin lähes 20 prosentilla 3 062:sta 2 478:aan. Vahvistettujen tartuntojen lukumäärä oli tiistaina jo reilut 42 600.

Uudenvuoden loma päättyy Kiinassa ensi viikolla. Maan hallituksen virkailijoiden mukaan viruksen leviämisen hillintä muuttuu lomien päättyessä yhä vaikeammaksi, sillä silloin noin 160 miljoonaa ihmistä palaa koteihinsa eri puolille Kiinaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Kiinan terveysviranomaisten mukaan koronavirusta on todennettu Kiinan ulkopuolella nyt yhteensä 24 muussa maassa, joissa tartuntoja on yhteensä 319. Kaksi niistä on johtanut kuolemaan, yksi Hongkongissa ja yksi Filippiineillä.

Yhdysvaltain 13. koronavirustapaus havaittiin Kaliforniassa. Tartunnan saanut oli palannut Wuhanista Kiinasta.

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus puhui tiistaina kaksipäiväisen tilaisuuden avajaistilaisuudessa Sveitsin Genevessä, jossa on koolla noin 400 tutkijaa. Hän korosti, että viruksen leviäminen on aiheuttanut hätätilan Kiinassa, mutta edustaa "erittäin vakavaa uhkaa myös muulle maailmalle".

Useat menettäneet työnsä

Koronaviruksen hoitaminen on herättänyt suuttumusta Kiinassa, ja useita virkamiehiä on erotettu. Myös Zhong kritisoi paikallisia viranomaisia, jotka eivät hänen mukaansa ole onnistuneet kovin hyvin.

Muun muassa Hubein terveyskomission puoluesihteeri ja terveyskomission päällikkö ovat Kiinan valtiollisen median mukaan joutuneet jättämään tehtävänsä. Lisäkai paikallisen Punaisen Ristin varajohtaja erotettiin "velvollisuuksien laiminlyönnistä" lahjoitusten käsittelyssä, kertoo BBC.