Koronavirukseen kuoli Ranskassa yli 1 100 ihmistä vuorokauden aikana – Espanjassa kuollut runsaasti ihmisiä virukseen vanhainkodeissa

New Yorkissa on lähes 100.000 koditonta, tuhannet asuvat kupungin alla tunneleissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Todellisuudessa New Yorkin epidemiatilanteesta ei ole olemassa mitään tietoa. Viranomaisilla ei ole mitään keinoja hallita tilannetta. Siellä on kokonaisia kortteleita, joihin terveysviranomaisilla ei ole edes pääsyä. Poliiseista 10 prosenttia on sairaana tai karanteenissa, julkinen terveydenhuolto voimaton. New York on kaksi erillistä kaupunkia samassa paikassa, toinen niistä on näkyvä, toista ei ole julkisesti edes olemassa.