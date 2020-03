Koronakaranteenissa on aikaa harrastaa seksiä – sairaanhoitajan rooliasu kiinnostaa, verkkokauppa yrittää tyydyttää kysyntää

Koronavirus leviää helposti suudellessa, mutta sitä ei voi saada spermasta tai emättimen eritteistä. New Yorkin viranomaiset suosittelevat masturbointia. Seksitarvikkeiden ja pornosivustojen suosio kasvaa ihmisten kotoillessa.

Seksitarvikkeiden nettimyynti kasvaa maailmalla kovaa vauhtia koronaviruksen levitessä ja kotona vietettävän ajan lisääntyessä.

Useat tavaraa myyvät nettikaupat ovat raportoineet merkittävää kasvua myynnissä.

Esimerkiksi saksalainen seksilelujen valmistaja Womanizer on kertonut alkuvuoden parin ensimmäisen kuukauden myynnin olleen 50 prosenttia ennakoitua suurempi.

Jättimäisen kiinalaisen verkkokauppa-alusta AliExpressin 18+ -kategorian tuotteiden myynti kasvoi esimerkiksi Venäjällä maaliskuussa viidenneksellä helmikuuhun verrattuna. Muiden toimijoiden ja maidet luvut ovat samansuuntaisia.

Käytännössä myyntiluvut pysyttelevät nyt monien maiden sesonkien kuten ystävän- ja naistenpäivän sekä vuodenvaihteen tasolla.

Seksitarvikkeita laidasta laitaan

Koteihin tilataan nyt aiempaa innokkaammin esimerkiksi kondomeja, liukuvoiteita, seksileluja ja roolileikkitarvikkeita.

Venäjän johtaviin verkkokauppapaikkoihin kuuluvan Ozonin analyytikot kertovat myös seksikkäiden alusvaatteiden myynnin kasvaneen. Punaiset pitsialusvaatteet ovat perinteisesti suosittuja ystävänpäivän aikoihin. Koronaepidemian keskellä sairaanhoitajan roolileikkiasu on kivunnut ylös myyntitilastoissa.

Nettitilausten toimitusajat ovat pidentyneet kysynnän kasvaessa. Esimerkiksi AliExpress ilmoitti aiemmin maaliskuussa aiempaa hitaammista toimituksista kysynnän lisääntyessä.

Kiinaa ravisteleva koronaepidemia hidasti etenkin alkuvuodesta kiinalaisia tuotantoketjuja ja toimituksia.

Myös yhdysvaltalainen Amazon.com on kertonut verkkokaupan toimitusjonoista Kiinan tuonnin kangerreltua ja kysynnän lisäännyttyä.

Pornolle riittää kysyntää

Myös netin kautta toimivien pornopalveluiden käyttö on räjähtänyt. Esimerkiksi Pornhub-palvelu on tehnyt premium-sisällöstään kaikille ilmaista kuukauden ajaksi.

Yhtiö kertoo toimineensa niin saadakseen ihmiset pysymään kotona suositusten mukaisesti. Pornhub on saanut arvostelua uusien asiakkaiden tavoittelemisesta koronan varjolla.

Pornhubin alustalla on julkaistu myös laitonta sisältöä. Videoissa on näytetty muun muassa ihmiskaupan uhreja ja raiskauksia. Yksityiset käyttäjät voivat jakaa sisältöjä palvelussa.

Sivustolle suuntautuva liikenne kasvoi maaliskuussa toistakymmentä prosenttia verrattuna helmikuuhun. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa kävijämäärät nousivat noin 60 prosenttia kun premium-sisällöstä tehtiin ilmaista.

Sekä seksiin liittyvän rekvisiitan että pornon kysyntä netissä on kasvanut huomattavasti etenkin maissa, jotka ovat kärsineet koronaviruksesta eniten.

Seksityöläiset ovat ahtaalla

Lähikontaktissa tapahtuvien seksipalveluiden osto on vähentynyt koronaviruksen myötä koko maailmassa. Näin on käynyt myös maissa, joissa prostituutio on laillista, kuten Saksassa. Saksan liittokansleri Angela Merkel ilmoitti viime viikolla, että kaikkien bordellien on suljettava ovensa koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Osa ulkomailla työskentelevistä, paikallisen terveydenhuollon ulkopuolella olevista seksityöläisistä on palannut kotimaihinsa saadakseen tarvittaessa sairaalahoitoa.

Viranomainen suosittelee masturbointia

New Yorkin terveysviranomainen on alkanut suositella ihmisille etäseksiä, masturbointia tai vähintään seksikumppanien määrän rajoittamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on jo yli sata tuhatta koronavirustartuntaa. Niistä vajaa puolet on todettu New Yorkin osavaltiossa.

Viranomaiset korostavat, että itsetyydytys ei levitä koronavirusta etenkään, jos huolehtii käsien ja mahdollisten seksilelujen kunnollisesta pesemisestä ennen ja jälkeen seksin.

Viranomaiset myös suosittelevat korvaamaan kasvokkaiset tapaamiset videotreffeillä ja etäseksillä.

Koronavirustartunta on mahdollista saada ulosteesta, muttei siemennesteestä tai emättimen eritteistä. Hengitystie-eritteiden välityksellä ihmisestä toiseen siirtyvä virus leviää helposti suudellessa.

Nettideittien kulta-aikaa

Myös nettideittipalvelujen käyttö kasvaa eristäytymisen jatkuessa. Asiaa selittää se, että potentiaalisia kumppaniehdokkaita on aiempaa vaikeampi tavata kasvokkain, sillä esimerkiksi baarit ovat monessa maassa kiinni tai sulkeutumassa.

Deittisaitit ovat lisänneet livestream-palvelujaan ja antaneet lisäpalveluja asiakkaidensa käyttöön maksutta. Esimerkiksi Dating.com vinkkaa toisistaan kiinnostuneita sinkkuja katsomaan leffaa yhdessä, mutta etänä tai laittamaan samaa ruokaa kumpikin kotonaan videochattia hyödyntäen.

Myös Netflixillä on tarjolla palvelu, joka mahdollistaa saman elokuvan katsomisen kahdessa eri paikassa.