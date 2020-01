Korona-tartuntojen määrä jatkaa kasvuaan, tartuntoja lähes 8 000 – kuolleita nyt jo 170

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu tänään uudelleen pohtimaan, onko viruksen vuoksi syytä julistaa kansainvälinen hätätila.

Koronavirukseen sairastuneiden määrä on noussut jo lähelle 8 000 ihmistä. Suurin osa heistä, 7 711 on Kiinassa. Tartuntoja on lisäksi löydetty 15 muusta maasta, joissa vahvistettuja koronavirustapauksia on 104.

Tähän mennessä virukseen on kuollut 170 ihmistä, joista suurin osa on Hubein provinssissa Kiinassa, mistä virus sai alkunsa.

– Viruksen viime päivien eteneminen erityisesti joissakin maissa ja ihmisestä toiseen tarttumalla huolestuttaa meitä. Vaikka luvut Kiinan ulkopuolella ovat pieniä, niissä on potentiaalia paljon pahempaan epidemiaan, sanoi Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus lehdistötilaisuudessa Genevessä.

Tedroksen mukaan eniten huolta kohdistuu Saksaan, Vietnamiin ja Japaniin.

Myös Suomessa on havaittu tähän mennessä yksi vahvistettu koronavirustapaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat sanoivat keskiviikkona tiedotustilaisuudessa, että suomalaisilla ei ole syytä huoleen, elleivät he ole aikeissa matkustaa Kiinaan.

WHO kertoo, että sen hätäkomitea kokoontuu torstaina päättämään, pitääkö viruksen vuoksi julistaa kansainvälinen hätätila.

Osa maista asettaa palaajat karanteeniin

Virus sai alkunsa kiinalaisen Wuhanin kaupungin torilta viime kuussa. Käytännössä koko Hubein maakunta, jossa Wuhan sijaitsee, on nyt eristetty.

Useat maat ovat alkaneet evakuoida kansalaisiaan Wuhanista. Monet maat ovat asettaneet palanneita eristyksiin.

Australia, Etelä-Korea, Singapore ja Uusi-Seelanti eristävät kaikki evakuoidut riippumatta siitä, onko näillä ollut oireita vai ei. Yhdysvallat ja Japani suunnittelivat vapaaehtoista eristämistä.

Etelä-Korean karanteenikeskusten edessä on nähty mielenosoituksia, joiden osallistujat ovat tukkineet keskuksille johtavia teitä traktoreilla. Maan presidentti Moon Jae-in pyysi torstaina ihmisiä olemaan antautumatta pelolle.

Etelä-Korea valmistautuu evakuoimaan 700 kansalaistaan Wuhanista.

Kiinan talous kärsii viruksesta

Viruksen vaikutukset Kiinan talouteen näkyvät jo nyt.

Yritykset ovat vähentäneet liikematkustamistaan maahan, ja turistit peruneet matkojaan. Lisäksi useat lentoyhtiöt, kuten Finnair, British Airways, Lufthansa ja AIr Canada ovat peruneet lentoja maahan. Hakukoneyhtiö Google on ilmoittanut sulkevansa väliaikaisesti kaikki toimistonsa maassa, ruotsalainen huonekalujätti Ikea on väliaikaisesti sulkenut kaikki myymälänsä maassa.

On arvioitu, että maan talouskasvusta leikkaantuu viruksen vuoksi noin prosenttiyksikkö.

Usean kiinalaiskaupungin kadut ovat autioina. Turistinähtävyydet on suljettu, ja Starbucks-kahvilaketju vaatii ihmisiä pitämään hengityssuojaimia sekä mittauttaa heidän ruumiinlämpönsä.