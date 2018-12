Korkeita elinkustannuksia vastustavat keltaliivit toivat suuret protestit Ranskaan – Pariisin väkivaltaisissa mielenosoituksissa loukkaantui jopa 65 ihmistä

Ihmiset ympäri maailmaa ovat nousseet sosialistista eliittiä ja vasemmiston ideologiaa vastaan. Ihmiset eivät yksinkertaisesti halua että hallinto on läsnä jokaisessa asiassa ja kaikkialla. Kansat voidaan aivan hyvin jättää rauhaan ja me saamme tehdä töitä ja ostaa tarvikkeita ilman että missään välissä on veroja. Sitä parempaa ja luonnollisempaa systeemiä ei edes ole kuin että hallinto poistuu veroineen elämästämme. Me olemme nyt saaneet todisteen Yhdysvalloista miten käy kun veroja leikataan reippaasti. Nyt Yhdysvalloissa on kaikilla töitä ja ovat saaneet bonuksia ja vaikka mitä. Me muut haluamme myös normaalin systeemin eli nyt ne verot pois. Niin ja viekää samalla kaikki sosialismi myös pois. Ei ensimmäistäkään tukea enää eikä myöskään veroja. Normaalissa maailmassa kun teet kuukauden töitä, niin selviät sillä palkalla seuraavat kuusi kuukautta helposti. Silloin me emme edes tarvitse mitään sosialistisia virityksiä.