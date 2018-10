Ennakkosuosikkien joukossa on myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jota kuitenkin myös vastustetaan kiivaasti.

Perjantaina julkistetaan Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Viime vuonna palkinto meni kansainväliselle ydinasekieltokampanjalle (ICAN).

Tänä vuonna rauhanpalkinnon saajaksi on ehdolla 331 henkilöä tai ryhmää.

Suurimpina ennakkosuosikkeina palkinnon saajaksi ovat Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un.

Näiden miesten johdolla Pohjois-Korea on luopunut ydin- ja ohjuskokeistaan ja maat valmistelevat rauhansopimuksen solmimista 1950-luvulla käydyn Korean sodan viralliseksi lopettamiseksi.

Ongelmana on, että pohjoisen Kimiä on vaikea katsoa rauhanpalkinnon arvoiseksi. Diktaattorin ottein maataan johtavan Kimin hallinto on YK:n mukaan syyllistynyt laajoihin "rikoksiin ihmiskuntaa vastaan" kuten kidutukseen, nälkiinnyttämiseen ja teloituksiin vankileireillä.

Trump kutsui Kim Jong-unin neuvottelupöytään

Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ehdotti toukokuussa rauhanpalkinnon saajaksi 18 edustajainhuoneen republikaania.

Trump on ehdolla pitkälti samasta syystä kuin Koreoidenkin johtajat, juuri hän yllätti keväällä maailman ja houkutteli Kimin neuvottelupöytään Singaporeen viime kesäkuussa.

Trumpin valintaa rauhanpalkinnon saajaksi kuitenkin myös vastustetaan tulisesti. Esimerkiksi palestiinalaiset katsovat Trumpin siirtäneen Lähi-idän rauhantoiveet entistä kauemmaksi kun hän päätti Yhdysvaltain suurlähetystön siirrosta Tel Avivista Jerusalemiin.

Yhdysvaltain presidentti on myös saanut maailman varpailleen arvaamattomilla Twitter-viesteillään, joissa milloin lietsotaan kauppasotaan Kiinaa ja muita tahoja vastaan, milloin yritetään puolustella Trumpin tiimin toimia Venäjä-yhteyksien tutkintaan liittyen.

Brittiläinen vedonlyöntitoimisto Ladbrokes on listannut hänen vedonlyöntikertoimekseen 5/2 joko yksin tai muiden kanssa.

Oslon Rauhantutkimusinstituutin suosikit

Oslon rauhantutkimusinstituutin (PRIO) johtajan Henrik Urdalin listalla eivät edellä mainitut nimet ole. Hänen suurin suosikkinsa palkinnon saajiksi on YK:n ruokaohjelma WFP. Urdalin mukaan palkinto WFP:lle korostaisi organisaation tärkeää työtä konflikteja pakenevien ihmisten joukossa.

Toisena Urdalin listalla ovat tohtori Denis Mukwege, Nadia Murad ja Tarana Burke. He ovat johtavina hahmoina tuoneet julkisuutta seksuaalisen väkivallan uhreille. Kaksi ensimmäistä ovat kiinnittäneet huomiota konfliktien aikana tapahtuvaan seksuaaliseen väkivaltaan.

Tarana Burke taas käynnisti jo vuonna 2006 kampanjan seksuaalista väkivaltaa vastaan. Asiaan keskittyvä #MeToo-kampanja levisi maailmalle vuonna 2017.

Urdal kiinnittää huomiota myös Välimeren alueen pakolaiskriisiin. Pakolaiskriisin auttajina ovat olleet SOS Medeterranée- ja Lääkärit ilman rajoja. -järjestöt. Libyan puolella taas pakolaisia on yrittänyt auttaa Kansainvälinen pelastuskomitea IRC.

Urdalin mukaan rauhanpalkinto näille kolmelle taholle korostaisi käynnissä olevan kriisin vakavuutta.

Rauhanneuvoston suosikki Arktinen neuvosto

Norjalaisen rauhanneuvoston ykkössuosikki tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi on STT:n mukaan Arktinen neuvosto, jonka puheenjohtajana Suomi parhaillaan toimii.

Useiden norjalaisjärjestöjen kattojärjestönä toimivan rauhanneuvoston mukaan Arktinen neuvosto on tärkeä paikka jännityksen lieventämiselle idän ja lännen välillä sekä suurvaltojen vuoropuhelun jatkumiselle.

Rauhanneuvosto ennusti viime vuonna oikein rauhanpalkinnon saajaksi ICANin.