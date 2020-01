Konservatiivinen Utah kieltää seksuaalivähemmistöihin kuuluvien alaikäisten käännytysyritykset heteroiksi

Niin kutsuttu eheytysterapia ajaa nuoria masennukseen ja itsemurhayrityksiin.

Yhdysvalloissa Utahin osavaltio kielsi keskiviikkona eheytysterapian alaikäisille, kertoi uutistoimisto Reuters. Niin kutsutun terapian tarkoitus on muuttaa seksuaalivähemmistöihin kuuluva heteroksi. Utah on 19. osavaltio, joka kriminalisoi lasten eheytysterapian.

Kielto koskee terapeutteja, mutta ei pappeja ja henkiparantajia, jos heidän toimintansa tulkitaan uskonnolliseksi. Tästä huolimatta aktivistit pitivät kieltoa historiallisena muutoksena äärivanhoillisena tunnetussa Utahissa.

– Ihmisillä on hyvin stereotyyppisiä käsityksiä Utahista, mutta viimeisten viiden vuoden aikana olemme pystyneet oikeasti edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia erittäin vanhoillisessa kulttuurissa, sanoi Troy Williams ihmisoikeuksia ajavasta Equality Utah -järjestöstä The New York Timesin mukaan.

Eheytysterapia perustuu ajatukseen, jonka mukaan homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus ovat sairauksia. Siinä käytetään erilaisia psykologisia menetelmiä yksilöille tai ryhmälle. Niiden tarkoitus on muuttaa yksilön seksuaalinen tai sukupuoli-identiteetti.

Amerikan psykologinen yhdistys pitää menetelmää vahingollisena. Amerikan lääketieteellinen yhdistys sanoo, että eheytys ei toimi ja voi aiheuttaa päihteiden käyttöä, masennusta, traumaperäisiä stressireaktioita ja itsemurhayrityksiä.

Raastavia kokemuksia

Utahin republikaanikuvernööri Gary Herbert ei kommentoinut kieltoa keskiviikkona, mutta vahvisti sen astuneen voimaan. Marraskuussa antamassaan lausunnossa hän sanoi, että muutos on tarpeellinen.

– Näihin niin kutsuttuihin terapioihin osallistuneiden nuorten kertomukset ovat sydäntä raastavia. Olen kiitollinen, että voimme kieltää eheytyksen osavaltiossamme lopullisesti, hän sanoi.

Yhdysvalloissa noin 20 000 13–17-vuotiasta nuorta joutuu osallistumaan terapeutin antamaan eheytysterapiaan ennen kuin täyttää 18 vuotta, arvioi Kalifornian yliopiston Williams-instituutti. Tutkijoiden mukaan lähes kolminkertainen määrä nuoria joutuu alle 18-vuotiaana uskonnollisen eheytyksen kohteeksi.

Utahin 3,1 miljoonasta asukkaasta 62 prosenttia on mormoneja. Mormonikirkko vastustaa tasa-arvoista avioliittoa, ja sen näkemyksen mukaan homosuhteet ovat syntiä. Kirkon mukaan se kuitenkin vastustaa eheytysterapiaa eikä tarjoa sitä.

Laki ei välttämättä estä kaikkien tahojen tarjoamaa eheytystä Utahissa, mutta kieltoa ajanut oikeustieteen professori Clifford Rosky Utahin yliopistosta sanoi kiellon olevan linjassa muiden osavaltioiden kanssa. Eheytysterapiat on kielletty esimerkiksi Coloradossa, Mainessa, Massachusettsissa ja New Yorkissa.

– Eivät muutkaan eheytysterapian kieltävät lait koske kirkon edustajia. Lainsäädäntö ohjaa ihmisiä välttämään kaikenlaisia eheytysterapioita. Tämä on konservatiiviselta osavaltiolta iso edistysaskel, hän sanoi.