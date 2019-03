Kongossa on todettu jo yli 1 000 ebola-tartuntaa – alueen epävakaus hidastaa vastatoimia

Kongon ebolaepidemia on tällä hetkellä historian toiseksi vakavin.

Tuhannen ebola-tartunnan rajapyykki on rikkoutunut Kongossa, maan terveysministeriö kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan. Tartunnan saaneista 629 on kuollut. Kyseessä on maailman toiseksi vakavin ebolaepidemia.

– Kokonaismäärä on nyt 1 009 tapausta, ministeriö kertoi tiedotteessa maanantaina.

Ministeriön mukaan se on kuitenkin yhteistyötahojensa kanssa onnistunut rajoittamaan taudin leviämistä.

Ebolaepidemia Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa alkoi viime vuonna. Yli puolet potilaista tappavan verenvuotokuumeen leviämistä pyritään ehkäisemään uusin keinoin, kuten testirokotteella ja uusia hoitokeinoja kokeilemalla.

Toimintaa kuitenkin haittaavat alueella vallitseva turvattomuus ja yleinen epäluulo. Viime kuusta alkaen viiteen ebolaa hoitavaan keskukseen on hyökätty, joissain tapauksissa aseellisesti. Niiden seurauksena Lääkärit ilman rajoja -yhdistys on keskeyttänyt toimintansa epidemia-alueella.

Vakavampi ebolaepidemia on koettu aiemmin vain Länsi-Afrikassa vuosina 2013–2016, jolloin ainakin 11 000 ihmistä kuoli taudin seurauksena.