Kongon demokraattisessa tasavallassa maan historian pahin ebola-epidemia

Epidemiaan on kuollut elokuun jälkeen jo yli 200 ihmistä, tautitapauksia on liki 330. Väkivalta hidastaa yrityksiä saada epidemia hallintaan.

Kongon demokraattinen tasavalta (KDT) kärsii parhaillaan maan historian pahimmasta ebola-epidemiasta, kertoivat viranomaiset uutiskanava CNN:n mukaan.

Elokuun jälkeen tautiin on kuollut yli 200 ihmistä ja liki 330 vahvistettua tai todennäköistä tautitapausta on raportoitu.

Vuoden toinen epidemia maassa alkoi Pohjois-Kivun maakunnassa ennen kuin se levisi Iturin maakuntaan maan itäosassa. Kyseessä on jo kymmenes kerta, kun ebola on iskenyt KDT:hen.

Julkisen terveyden ministeri Oly Ilunga Kalenga sanoi sunnuntaina, että väkivalta terveysviranomaisia ja siviilejä vastaan on estänyt yrityksiä saada epidemia hallintaan.

Kaksi terveystyöntekijää kuoli yhdessä hyökkäyksessä, kertoi ministeri. Viime kuussa 11 siviiliä ja yksi sotilas saivat surmansa Benissä, 800 000 asukkaan kaupungissa, joka on epidemia keskus.

– Mikään muu epidemia maailmassa ei ole ollut niin monimutkainen kuin tämä jota me koemme parhaillaan, Kalenga sanoi Twitterissä julkaistussa videossa.

Pakolaisten liike pahentaa epidemiaa

Pohjois-Kivussa ja Iturissa on yli miljoona pakolaista, joiden liikkuminen mahdollisesti pahentaa epidemiaa.

Afrikan historian pahin ebola-epidemia oli vuosina 2013–16 Länsi-Afrikassa, jossa ebolaan sairastui yli 28 000 ihmistä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi torstaina, että nykyisen epidemian suurin haaste on turvallisuus.

– Operaatio jäätyy kun tapahtuu hyökkäys... Kun operaatio loppuu, virus saa etulyöntiaseman, hän kertoi toimittajilla Kinshasassa Reutersin mukaan.

– Lisää tapauksia tulee kun emme pääse rokottamaan ihmisiä.

WHO:n asiantuntijat sanoivat jo lokakuussa, että epidemia todennäköisesti pahenee, ellei siihen reagointia tehosteta.

KDT on ollut jo pitkään poliittisesti epävakaa maa. Maassa aiotaan järjestää ensi kuussa parlamenttivaalit, ja tilanne on sen takia erityisen arka. WHO:n mukaan maassa on rokotettu ebolaa vastaan jo 27 000 ihmistä. Monin paikoin rokotuksia ja epidemiaan kuolleiden hautaamista vastustetaan.