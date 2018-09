Kone päätyi laguuniin Mikronesiassa – kyljen reiästä tuli vettä sisään matkustamoon

Kaikki 47 ihmistä selvisivät hengissä, kun heitä kuljettanut Air Niuginin lentokone päätyi mereen juuri ennen kuin sen piti laskeutua kiitoradalle Mikronesiassa Tyynellämerellä.

36 matkustajaa ja 11 henkilökuntaan kuuluvaa pelastettiin maihin pienillä veneillä.

– Sen (kone) piti laskeutua, mutta sen sijaan lento jäi lähes 140 metriä liian lyhyeksi ja kone päätyi mereen, kertoi Reutersille Chuukin lentokentän johtaja Jimmy Emilio Wenossa Mikronesiassa.

– Emme tiedä, mitä tapahtui.

Lentokone Boeing 737-800 painui laguuniin, joka ympäröi pientä saarta, perjantaiyönä Suomen aikaa.

Kaikki koneessa olleet vietiin sairaalaan. Kahdeksan joutui jäämään hoitoon, heistä neljä on vakavasti loukkaantunut.

– Luulin, että laskeuduimme kovaa. Sitten näin koneen kyljessä reiän, josta tuli vettä sisään, kertoi matkustaja Bill Jaynes Reutersin mukaan.

Jaynes kertoi kokemuksistaan videolla paikallisen Pacific Daily Newsin verkkosivuilla.

Jaynes kertoi, että vesi nousi matkustamossa vyötäröön asti ennen kuin pelastushenkilökunta saapui paikalle.

Paikalta julkaistuissa kuvissa näkyy puolittain uponnut lentokone, jonka ympärillä on lukuisia pieniä veneitä. Sellaisen julkaisi Twitterissä muun muassa Uuden-Seelannin yleisradioyhtiö RNZ.

LATEST: Plane sinks after ending up in lagoon off Weno airport in FSM https://t.co/33Ih0gIDvB