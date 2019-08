Kommunistisessa Bulgariassa kasvanut Kristalina Georgieva on valittu Euroopan ehdokkaaksi IMF:n johtoon

Georgieva on taloustieteilijä ja poliitikko. Hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien Maailmanpankin toimitusjohtajana.

Bulgarialainen Kristalina Georgieva on valittu Euroopan ehdokkaaksi johtamaan Kansainvälistä valuuttarahastoa IMF:ää, kertoo Reuters.

Euroopan unionin hallitusten edustajat valitsivat hänet yli 12 tuntia kestäneiden keskustelujen ja äänestysten jälkeen 28 maan yhteiseksi ehdokkaaksi.

Georgievan ainoa kilpakumppani hollantilainen Jeroen Dijsselbloem onnitteli häntä Twitterissä toisen kierroksen äänestyksen jälkeen. Dijsselbloemin mukaan bulgarialainen on nyt selvä voittaja.

Reutersin mukaan Georgieva on 65-vuotias poliitikko, joka kasvoi Bulgariassa kommunismin aikana. STT kertoo, että Georgieva on nykyään taloustieteilijä ja poliitikko. Hän on toiminut vuodesta 2017 lähtien Maailmanpankin toimitusjohtajana.

Georgieva täyttää tässä kuussa 66 vuotta, ja valuuttarahaston sääntöjen mukaan valittavan pääjohtajan tulee olla alle 65-vuotias. Ikärajasta joustaminen on ollut mukana pohdinnoissa, mutta asiasta päättäminen ei ole yksin EU:n käsissä.

Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn oli perjantaina iltapäivällä vielä mukana kisassa, mutta hän vetäytyi.

Portugalin valtiovarainministeri Mario Centeno sekä Espanjan valtiovarainministeri Nadia Calvino vetäytyivät kisasta jo Rehniä aiemmin.

Rehn perusteli päätöstään sillä, että Euroopassa saavutettaisiin laaja yhteisymmärrys yhteisestä ehdokkaasta.