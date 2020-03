Kommentti: Trumpin päätös yllätti Euroopan ja pörssikurssit syöksyivät – Markkinoiden paniikkireaktio muistuttaa jo syksyn 2008 finanssikriisiä

Koronan aiheuttama markkinareaktio tuo mieleen mustan maanantain syksyltä 2008. Euroopan keskuspankki kokoontuu pohtimaan tänään toimia talouskurimuksen hillitsemiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstain vastaisena yönä Suomen aikaa, että Schengen-alueen maista Yhdysvaltoihin matkustavat henkilöt joutuvat 30 päivän matkustuskieltoon.

Kielto koskee kaikkia 26 Schengen-maata eli Suomen lisäksi esimerkiksi Espanjaa, Islantia, Italiaa, Itävaltaa, Kreikkaa, Norjaa, Portugalia ja Ruotsia. Kielto astuu voimaan varhain lauantai-aamuna Suomen aikaa.

Päätöksen seurauksena jo ennestään koronavirusepidemian aiheuttaman epävarmuuden kurittamat pörssikurssit syöksyivät.

Torstaina pörssikurssit laskivat reippaasti Aasiassa ja esimerkiksi Wall Streetin futuurit olivat noin neljän prosentin laskussa. Helsingin pörssin yleisindeksi OMX oli torstaiaamuna liki viiden prosentin pudotuksessa.

Matkustuskiellosta huolimatta liikenne ei katkea Yhdysvaltoihin kokonaan. Trumpin ilmoituksen perusteella vaikuttaisi siltä, että rahtiliikenne saa liikkua kiellosta huolimatta entiseen tapaan.

Trumpin käänteitä on vaikeaa ennakoida. Ei ole millään tavoin selvää, että Yhdysvaltoihin voisi lentää Schengen-maista vapaasti 30 päivän matkustuskiellon jälkeenkään.

On mahdollista, että eurooppalaisille asetetaan Yhdysvaltain toimesta uusia rajoituksia, jotka kestävät niin kauan kuin koronavirusepidemia jatkuu maailmalla. Näin saattaa käydä, vaikka kieltojen vaikutukset koronaviruksen leviämisen estämisessä olisivat olemattomia. Koronavirusepidemia on levinnyt laajalti myös Yhdysvalloissa.

Maailman terveysjärjestö WHO viestitti keskiviikkona, että koronavirusepidemia on muuttunut maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Koronaviruksen huippu on esimerkiksi Suomessa vasta edessä. Koronan vaikutukset maailman ja Suomen talouteen tulevat olemaan mittavia.

Pörssipaniikki muistuttaa syksyn 2008 finanssikriisin tilannetta. Syksyn 2008 kriisin alkoi, kuin Yhdysvaltain neljänneksi suurin finanssipankki Lehman Brothers hakeutui yrityssaneeraukseen. Pörssikurssit putosivat ja pankkeja kaatui esimerkiksi Islannissa.

Tuolloinkin kriisi oli koronan tapaan vaikeasti ennakoitavissa. Maailmanlaajuinen pankkijärjestelmä oli vaarassa kaatua finanssikriisin vuoksi. Finanssikriisin seurauksena Suomen bruttokansantuote putosi yli kahdeksan prosenttia vuonna 2009.

Euroopan keskuspankki EKP kokoontuu tänään päättämään, miten taloustilanteeseen reagoidaan. Käytännössä elvytyksessä voisi olla kyse esimerkiksi erilaisten arvopaperin osto-ohjelmista vuoden 2008 tapaan.

Vuoden 2008 finanssikriisistä palautuminen kesti vuosia. Eurooppa alkoi toipua vuonna 2013, mutta Suomessa talous lähti kasvuun tätäkin myöhemmin eli vasta vuonna 2015.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.