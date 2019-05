Kommentti: Theresa Mayn jääräpäisyys koitui hänen kohtalokseen – uusi pääministeri voi olla kovan brexitin markkinoija

Brexit-show on itse asiassa EU:lle vain eduksi.

EU:n todellinen merkitys on tämän performanssin myötä kirkastunut aika monelle. Nähdään, millainen voima ja etu lähes 30 maan yhteinen unioni on. Erityisen hyvin merkitys on kirkastunut brittien enemmistölle.

Merkittävä muutos on myös se, että näitä "irti EU:sta" porukoita on nyt erittäin vaikea löytää mistään EU:n alueelta. Jussi Halla-aho sanoi kuitenkin vielä viime kuussa (27.04.2019) Verkkouutisille, että "henkilökohtainen mielipiteeni on, että olisi Suomen etujen mukaista erota EU:sta". Olisikin todella mielenkiintoista kuulla millaiset perustelut ja laskelmat tämän ajatuksen takana on, vai onko niitä. Epäilen nimittäin vahvasti, että kyseessä ei ole mielipide, vaan pelkkä fraasi, joka on osa tämän populistisen liikkeen uskontunnustusta.