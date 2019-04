Kommentti: ”Sehän on ollut meillä ikuisesti" – Ranskan kansallisaarteen Notre Damen palo järkytti syvästi

"Pariisilaiset riemuitsevat urheiluvoittoja Champs-Elysées´llä, mutta kun maan suurista kohtaloista on kysymys, kokoonnutaan Notre Damen juurelle", kirjoittaa Lännen Median Ranskan-avustaja Patrick Le Louarn.

"Notre Dame palaa!" Lause iskeytyi Ranskan mediaan kulovalkean tavoin noin kello 20 Suomen aikaa juuri tv-uutisten alkaessa useammalta kanavalta. Illan suuri mediatapahtuma, presidentti Emmanuel Macronin puhe, jäi kakkosuutiseksi.

Hyvin nopeasti Macron ilmoitti peruvansa koko kansan odottaman puheen. Kaikki televisiokanavat muuttivat ohjelmiaan. Stéphane Bern, historiaan erikoistunut kommentaattori, itki kertoessaan katedraalin palosta. Koko mediakenttä oli selvästi järkyttynyt.

Ranskalaisille Notre Dame on maan symboleista tärkein. Sitä kutsutaan Ranskan sieluksi.

Katedraalin historia on kohta tuhatvuotinen. Siellä ovat käyneet lähes kaikki Ranskan kuninkaat ja kansallissankarit. Katedraalissa on kruunattu Napoleon I keisariksi 2.12.1804, ja Notre Damessa pidettiin kenraali de Gaullen johtamana juhlajumalanpalvelus Pariisin vapautuessa natsi-Saksan kynsistä elokuussa 1944. Victor Hugon romaanin, Notre-Damen kellonsoittajan, on lukenut jokainen ranskalainen.

Pariisilaiset riemuitsevat urheiluvoittoja Champs-Elysées´llä, mutta kun maan suurista kohtaloista on kysymys, kokoonnutaan Notre Damen juurelle.

Katedraalin läheisyyteen kokoontui tuhansia ihmisiä

Vanha tuttuni, Ginette Jaillant, 74, joka asu Cognacin kaupungissa, soitti ääni väristen ja halusi purkaa tuntojaan katastrofista.

”Sehän on ollut meillä ikuisesti. En ole uskovainen, mutta tämähän on aivan karmeata", hän itki.

Juniori, joka asuu Saksassa, otti yhteyttä ja kysyi, onko Ranskan mediassa enemmän tietoa kuin Saksan kanavat näyttävät.

Notre Damen läheisyyteen kokoontui pian tuhansia ihmisiä. He eivät olleet uteliaita, vaan todella kauhuissaan. Katedraalista nousee valtavana pilarina savu, joka suuntautuu Seinen alajuoksulle päin. Paikalle odotetaan myös presidentti Macronia.

Palo on ilmeisesti saanut alkunsa katedraalin keskitapulin ympärillä tehdyistä korjaustöistä. Kaikille Pariisin maailmankuuluille monumenteille ja tietysti myös Notre Damen katedraalille on tarkat pelastussuunnitelmat katastrofien varalta.

Noin kello 20.30 Suomen aikaa televisiossa haastateltu palopäällikkö oli hyvin luottavainen palon sammutuksen suhteen. Puoli tuntia myöhemmin tapuli oli romahtanut.