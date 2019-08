Kommentti: Pietarilaisia raivostuttavat Suomen uudet viisumivaatimukset - moni pyrkii hankkimaan viisuminsa ennen sääntöjen muuttumista syyskuussa

Moni pietarilainen tulkitsee uuden tilanteen siten, että Suomen vaatimukset ovat syyskuun alusta muita Schengen-viisumeja myöntäviä maita tiukemmat. Suomi vaatii, että sen myöntämillä viisumeilla viivytään Suomessa vähintään yhtä kauan kuin muissa Schengen-maissa. Muille maille riittää pietarilaisten kokemuksen mukaan yleensä yksi käynti viisumin myöntäneessä maassa.

Pietarilaiset ovat jonottaneet tällä viikolla Suomen Pietarin viisumikeskukseen aamuvarhaisesta asti. Jonot pidentyvät päivän edetessä. Odotusaika on kiireisimpään aikaan useita tunteja.

Suomen viisumia Pietarissa hakevien päivittäiset määrät ovat käytännössä lähes tuplaantuneet viime viikosta.

Suomen ulkoministeriö kertoi elokuun alussa kiristävänsä venäläisiä koskevia viisumimääräyksiä. Muutos tarkoittaa sitä, että suomalaisen Schengen-viisumin saamiseksi on jatkossa esitettävä matkasuunnitelma ja todistus varallisuudesta viisumia haettaessa. Varallisuuden voi todistaa esimerkiksi tiliotteella tai palkkatodistuksella.

Suomalaisilta Venäjän viisumia hakevilta vaaditaan myös matkasuunnitelman esittämistä. Todistusta maksukyvystä ei sentään tarvitse toimittaa.

Erityiskohtelun loppuminen harmittaa

Pietarilaisten keskuudessa tuntuu olevan paljon epätietoisuutta ja pelkoa siitä, mitä Suomen ilmoittama muutos käytännössä tarkoittaa.

Venäläiset ovat tottuneita monenlaisten liitteiden hankkimiseen kotimaansa viranomaisten kanssa asioidessaan, joten Suomen uusien vaatimusten täyttäminen tuskin tuottaa ongelmia. Kyse tuntuu olevan enemmänkin ärsyyntymisestä Suomen uusista vaatimuksista. Venäläiset ovat tähän asti kokeneet Suomen kohtelevan heitä monessa asiassa muita EU-maita hienovaraisemmin, eivätkä he haluaisi luopua erityiskohtelusta ainakaan viisumien suhteen.

Muut Schengen-viisumeja myöntävät maat ovat vaatineet venäläisiltä matkasuunnitelmaa ja todistusta varallisuudesta jo aiemmin. Käytännössä Suomi siis vain yhdenmukaistaa käytäntönsä muiden maiden kanssa.

Suomi seuraa Suomessa vietettyä aikaa

Suomi on kuitenkin jo tähän mennessä noudattanut erästä viisumisääntöjen mukaista vaatimusta muita Schengen-maita tiukemmin. Suomi on vaatinut, että sen Schengen-viisumilla vietetään aikaa Suomessa vähintään yhtä paljon kuin muissa Schengen-maissa. Muille Schengen-viisumeita myöntäville maille on pietarilaisten kokemuksen mukaan riittänyt yleensä yksi käynti kyseisessä maassa.

Suomen viisumikeskuksen jonot tuskin hellittävät aivan heti, sillä moni venäläinen kuulee uusista vaatimuksista vasta kesälomalta palattuaan näinä päivinä.

Suomen viisumin voi hankkia Pietarissa myös ilman jonottamista matkatoimiston kautta korkeammalla hinnalla.