Kommentti: Britannian kiusaaja voi löytyä taas Ranskasta – Macron pelaa de Gaullen kortilla

Britannian EU-eron mutkikkaissa vaiheissa jäljelle jäävä EU-blokki, EU-27, on pysynyt hämmästyttävän yhtenäisenä. Irtiottoja ei ole juuri nähty.

Epäilyksen varjo on kuitenkin yhden ison jäsenmaan, Ranskan, yllä. Tämä johtuu sekä historiallisista syistä että Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kylmistä lausunnoista.

Onko Macron uusi Charles de Gaulle, presidentti joka sanoi painokkaasti "non" näyttäen briteille kaapin paikan?

De Gaulle esti kahdesti, vuosina 1963 ja 1967, Britannian pääsyn EU:ta edeltäneeseen EEC:hen. Britannian jäsenyys toteutui vasta kun de Gaulle kuoli.

Charles de Gaullella oli erittäin suuret antipatiat Yhdysvaltoja kohtaan. Britannian hän mielsi Yhdysvaltain eurooppalaiseksi sivukonttoriksi.

Sanooko myös Emmanuel Macron "non" briteille ja tyrmää haaveet brexit-prosessin jatkoajasta? Haluaako Macron, että Britannia lähtee unionista saman tien, ilman sopimusta?

Tämä on epätodennäköistä, vaikka Macronissa on paljon samaa kuin de Gaullessa. Heidän haaveensa oli ja on Ranskan aseman pönkittäminen EEC:n/EU:n kautta. Ilman brittejä Ranskan taloudellinen ja poliittinen painoarvo on suurempi.

EU joutumassa panttivangiksi

Britannian vaappuminen epämääräisessä välitilassa kiusaa Macronia, sillä Élysée-palatsin nuorella isännällä on kauaskantoisia suunnitelmien EU:n varalle.

Macron pelkää, että jos brexit lykkääntyy hamaan tulevaisuuteen, pääsevät euroskeptiset britit pistämään lusikkansa EU:n budjettikaavailuihin, johtajanimityksiin ja reformeihin. Ranskan presidentin mukaan on vaara, että EU jää näin Britannian panttivangiksi.

Macron on kehuskellut, kuinka hyvin Ranska on valmistautunut sopimuksettomaan brexitiin.

Tämä on luultavasti kuitenkin neuvottelutaktiikkaa, jonka tarkoituksena on Britannian parlamentin pelottelu Theresa Mayn sopimuksen taakse. Macron tavallaan esittää tässä 'pahaa poliisia', kun Saksan liittokansleri Angela Merkel on 'hyvä poliisi'.

Emmanuel Macron on entinen investointipankkiiri. Hän oppi, että epävarmuus on yrityksille pahinta myrkkyä.

Vaikka Ranska on onnistunut brexitiä odotellessa houkuttelemaan satamäärin pankkiireja ja yritysten tutkimusväkeä Lontoosta Pariisiin, tietää Macron varsin hyvin, että Britannian äkkiero on valtava taloudellinen riski myös Ranskalle. Se voi olla ratkaiseva sysäys uuteen taantumaan.

Iltalypsy aina vaarana

EU-sopimusten loppuväännöissä on tullut tutuksi kuvio, jossa joku maa heruttaa itselleen etuja. Kun sopimuksiin tarvitaan kaikkien jäsenmaiden hyväksyntä, iltalypsy on mahdollista myös pienille maille.

Tämä koskee myös brexit-prosessia. Britannian EU-eron lykkäys on mahdollinen vain, jos kaikki 27 maata näyttävät sille vihreää valoa.

Brittihallituksen ja EU:n sopimusneuvottelujen kalkkiviivoilla Espanja nosti esiin Gibraltarin aseman. Espanja halusi, että sopimuspaperiin olisi tullut maininta, että Gibraltar on Britannian siirtomaa, ei täysivaltainen osa Britanniaa kuten se tähän saakka on ilmaistu.

Siirtomaa-ilmaus pääsi lopulta sopimusluonnokseen, jossa puhutaan viisumivapaasta matkustamisesta EU:n ja Britannian välillä.