Komissio julkisti listauksen EU:n ulkopuolisista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmät ovat heikot

EU-komissio hyväksyi torstaina uuden luettelon EU:n ulkopuolisista maista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakehyksissä on strategisia puutteita. Listauksessa on yhteensä 23 maata. Kymmenen kärkimaata listalla ovat Afganistan, Amerikan Samoa, Bahama, Botswana, Pohjois-Korea, Etiopia, Ghana, Guam, Iran ja Irak.

Listauksen tarkoituksena on suojata EU:n rahoitusjärjestelmää estämällä tehokkaammin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä. Käytännössä pankkien ja muiden yhteisöjen, jotka kuuluvat rahanpesun torjuntaa koskevien EU:n sääntöjen piiriin, on lisättävä tarkastuksia, kun rahoitusoperaatioissa on mukana asiakkaita ja rahoituslaitoksia kyseisistä suuririskisistä kolmansista maista.

Komission mukaan näin voidaan tehostaa epäilyttävien rahavirtojen havaitsemista. Luettelo on laadittu uudella menetelmällä, joka perustuu heinäkuussa 2018 voimaan tulleen viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin tiukennettuihin kriteereihin.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan EU:lla on maailman vankimmat rahanpesun torjunnan normit.

– Meidän on kuitenkin huolehdittava myös siitä, ettei muista maista peräisin oleva likainen raha pääse tunkeutumaan rahoitusjärjestelmäämme. Likainen raha on järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin elinehto. Kehotan luetteloon otettuja maita korjaamaan todetut puutteet pikaisesti. Komissio on valmis tekemään niiden kanssa tiivistä yhteistyötä näiden yhteisten etujemme mukaisten kysymysten ratkaisemiseksi, Jourová sanoo komission tiedotteessa.

Komissiolla on neljännen ja viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin mukaan valtuudet tehdä riippumaton arviointi ja yksilöidä suuririskiset kolmannet maat.