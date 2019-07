Kolumni: Miten maitoboikottia pidetään lapsiperheessä – jordanialaiset ottivat kierroksia maitoveron korotuksesta

Jordaniassa sosiaalinen media sekoittaa tiedonkulkua. Väärä tieto leviää ennen kuin virallinen tieto ehtii perille.

Viime viikolla sosiaalisessa mediassa levisi ääninauhoite, jonka mukaan hallitus aikoo nostaa maidon verotusta ja olisi siten pakottanut maidontuottajat ja jatkojalostajat nostamaan kuluttajahintoja.

Ihmiset vihastuivat, sillä viime vuosina elintarvikkeiden, polttoaineen ja sähkön hintaa on hinattu ylöspäin. Sosiaalisessa mediassa levisi kampanja, jossa ihmisiä kehotettiin ostolakkoon.

Kymmenen päivän ajan jokaisen pitäisi selvitä ilman maitotuotteita.

Verovirasto kiistää, että julkisuudessa esillä ollut ääninauha olisi tosi. Sen mukaan maidontuottajilla ja hallituksella on ollut kokous, jossa olisi sulassa sovussa keskusteltu.

Virallisen selityksen mukaan hintoja nostetaan, sillä tuotantokustannukset ovat nousseet. Lisäksi maidosta on ollut ylituotantoa ja hintoja on laskettu, kun nyt taas ollaan normaalitilanteessa.

Tarkastellaanpa hieman verotustilannetta. Hallitus on laskenut joidenkin tuotteiden veroja 16 prosentista 10 prosenttiin, mutta kyse on tietyntyyppisistä pakkauksista.

Samalla tuontimaidon vero on noussut 4 prosenttia, mutta tämä koskee vain isoja pakkauksia eli niitä, jotka menevät paikallisiin meijereihin. Lisäksi kotimaiselle maidolle on lätkäisty lisää veroja.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ulkomaiset tuotteet voidaan myydä halvemmalla kuin paikallisten meijereiden valmistamat maitotuotteet.

Mitenkäs lapsiperheessä pidetään maitoboikottia? Sanonko 3-vuotiaalle, että poliittinen tilanne on nyt sellainen, että meidän perheessä ei enää juoda maitoa.

On jo myöhäinen ilta, kun alan panikoida, että me emme selviä aamusta. Pyydän serkkupoikaa juoksemaan kauppaan. Tuo purkki Baladnaa, pyydän, sillä se on kotimaista.

Pian serkkupoika tulee takaisin mukanaan litra Almarain maitoa. Kaupassa ei kuulemma ollut muuta. Almarai on saudiarabialainen maito- ja mehujätti, jolla on yhteinen lastenruoka- ja mehutehdas PepsiCo:n kanssa.

