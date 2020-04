Kolumni: Korona lykkäsi pelättyjä pääsykokeita Kiinassa, missä ambulanssit päivystävät pyörtyilevien pyrkijöiden varalta

Kiinassa tehdään yhä rajoitustoimia, vaikka uusia koronatartuntoja on tullut enää vähän. Yksi rajoituksista on pääsykokeiden siirto. Valtakunnalliset pääsykokeet ovat Kiinassa merkittävä ilmiö, jota ihmiset seuraavat herkeämättä. Opintoihin pyrkivien nuorten paineet ovat niin kovat, että ambulanssit odottavat koulujen ulkopuolella, koska on tavallista, että nuoret pyörtyvät tai saavat muita sairauskohtauksia, kirjoittaa Kaakkois-Aasiaa seuraava Lännen Median avustaja Björn Ådahl.

Björn Ådahl

Miljoonien kovan paineen alla olevien kiinalaisnuorten piina pitkittyy koronaviruksen vuoksi. He ovat valmistautumassa yliopistojen valtakunnallisiin pääsykokeisiin, joiden katsotaan ratkaisevan pitkälti heidän tulevaisuutensa.

Kokeet on nyt lykätty kesäkuun alusta heinäkuuhun. Opetusministeriö sanoo haluavansa varmistaa, ettei virus pääse leviämään oppilaiden keskuudessa.

Päätös on yllättävä sikäli, että Kiina näyttää onnistuneen pysäyttämään viruksen leviämisen lähes täysin. Uusia tapauksia on ollut huomattavan vähän viime aikoina, ja valtaosa tartunnan saaneista on ollut ulkomailta palanneita ihmisiä.

Kiinan johto pitää ilmeisesti tilannetta silti vieläkin huolestuttavana. Kun elämä nyt on vähitellen normalisoitumassa eri puolilla maata, uuden epidemian puhkeamisen vaara on ilmeinen.

Lykkäyspäätös on herättänyt paljon huomiota. Yliopistojen pääsykokeet ovat muodostuneet yhteiskuntaa osittain pysäyttäväksi ilmiöksi, jota seurataan mielenkiinnolla joka vuosi.

Tiesulkuja pystytetään koulujen ympärille, ja lähistöllä olevia työmaita suljetaan, jotta melu ei häiritsisi kokeita suorittavia oppilaita. Ambulanssit odottavat koulujen ulkopuolella, sillä on tavallista, että nuoret pyörtyvät tai saavat muita sairauskohtauksia.

Oppilaat ovat syystäkin hermostuneita. Pääsääntöisesti he saavat suorittaa kokeet vain kerran, joten epäonnistuessaan kokelaalle ei kerta kaikkiaan ole luvassa tavoiteltua paikkaa yliopistossa.

Kilpailu on kivenkova. Reilut kymmenen miljoonaa oppilasta suorittaa kokeen tänä vuonna, ja vain pieni osa pääsee haluamiinsa yliopistoihin.

Maaseudulla asuvilla oppilailla on kaikkein eniten pelissä. Pääsy hyvään yliopistoon on yleensä paras ja usein ainoa tapa kohentaa omaa ja koko perheen elintasoa.

Suurkaupunkilaisilla on kuitenkin muita kiinalaisia selvästi paremmat mahdollisuudet päästä arvostettuihin yliopistoihin, joista valmistuneiden tulevaisuus on lähes varmasti ruusuinen. Epäoikeudenmukaista järjestelmää onkin kauan arvosteltu muodollisesti tasa-arvoisessa sosialistisessa maassa.