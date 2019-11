Kolumni: Jos Sauli Niinistö olisi kaikkien maiden johtaja, maailma olisi parempi paikka elää

Yhdysvalloissa vuonna 1828 perustettu demokraattinen puolue on maailman vanhin aktiivinen puolue. Sen tunnuseläin on aasi.

Nyt demokraattien ykköshaaste on kääntää suurvallan suunta. Sen pitäisi tapahtua voittamalla marraskuun 2020 vaalit ja syrjäyttämällä istuva republikaanipresidentti Donald Trump, 73, joka tuntuu mellastavan Valkoisessa talossa kuin puolueensa tunnusnorsu kansallismuseossa.

KUVA: Kari Mankonen

Tavoite ei taida toteutua. Aasipuolueella ei ole ehdokasta, joka kykenee haastamaan itsevarman showmiehen. Toisesta miljardööristä Michael Bloombergista, 77, ei siihen ole, eikä ole myöskään entisestä varapresidentistä Joe Bidenista, 77. Naiskandidaattien mahdollisuudet ovat vielä heiveröisemmät.

Röyhkimyksille jää tilaa, kun kykypoliitikot puuttuvat

Jos 330 miljoonan asukkaan valtiosta ei löydy sopivaa alle 70-vuotiasta ehdokasta, kyse on erittäin vakavasta osaajavajeesta. Kyynärpäät edellä rynnivien röyhkimysten on helppoa ottaa estradi haltuunsa.

Vaje vaivaa muitakin maita. Brexit olisi Britanniassa ex-brexit ja passé, jos työväenpuolue Labourilla olisi johtajanaan valovoimainen visionääri, jolla olisi äänestäjille selkeä sanoma: ”Lopetetaan tämä pelleily.”

Labourilla ei ole sellaista. Jeremy Corbyn, 70, on vaikeaselkoinen vasemmistoveteraani ja vahinkopuheenjohtaja. Hän taitaa itsekin olla siinä määrin pihalla puolueensa päämääristä, että konservatiivipääministeri Boris Johnsonille ei ole todellista vastavoimaa.

Poliitikko on pohjalla ammattien arvostusmittauksissa

Ongelma ei ole uusi. Todelliset lahjakkuudet ovat karttaneet politiikkaa jo vuosikymmeniä.

Se on ymmärrettävää. Liike-elämän johtopaikoilla pääsee vähemmällä stressillä paremmille palkoille. Valtaakin on enemmän. Lisäksi poliitikko on ammattina pohjasakkaa kaikissa arvostusmittauksissa.

Suomen loppuvuoden ja viime päivien hektistä politiikkaa seuratessa ei ole voinut välttyä ajatukselta, että ministeritason vaikuttajien täytyy olla jonkin sortin masokisteja. Heiltä edellytetään täydellisyyttä, mutta he ovat korkeintaan keskinkertaisia.

Täydellinen ministeri tai puoluejohtaja on älykäs, rento, edustava, sivistynyt, karismaattinen, osaava, rehellinen, kovanahkainen ja uskottava. Hän on strategisesti taitava, eteenpäin katsova ja aatteessaan vahva auktoriteetti. Hänellä on sana ja sanoma hallussa. Hän on yhtä aikaa samanlainen ja erilainen.

Ei sellaisia ole. Suomessa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson täyttää useimmat kriteerit ja onkin huomattavasti puoluettaan suositumpi. Demaripääministeri Antti Rinteen tilanne on päinvastainen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on puolestaan yksilönä poikkeus, joka vahvistaa kaikki säännöt.

Yksi on erittäin hyvä, ellei täydellinen

Mutta hei, onhan meillä Sauli Niinistö!

Niinistö on supersuosittu supermies. Hänelläkin on ikää 71 vuotta, ja hän on melko vallaton presidentti, mutta hän täyttää jokaisen edellytyksen.

Ideaalissa maailmassa jokaisella maalla olisi oma Sauli Niinistönsä. Maailma paranisi.