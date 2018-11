Kolumni: Göteborg pelkää kostonkierrettä lauantain poikkeuksellisen rajun jengiampumisen jälkeen

Göteborgilaisille jengien välienselvittelyt ja ampumistapaukset ovat yhtä varma kevään merkki kuin leskenlehdet suomalaisille. Miksi Mölnlyckessä ammutaan siis keskellä synkintä syksyä ja mitä kahdeksan jengiläisen loukkaantumisesta seuraa?

Hanna Tuulonen on Göteborgissa asuva Lännen Median avustaja.

Kun Göteborgin yhdellä pääkadulla ammuttiin kahta ihmistä ja poltettiin auto marraskuussa 2016, uutinen oli Suomessa isompi kuin Ruotsissa ja Ruotsissa isompi kuin Göteborgissa.

Täällä kaupunkilaiset eivät nimittäin edes korvaansa lotkauttaneet. Tapahtunutta ei kauhisteltu työpaikoilla tai kouluissa, ja tapahtumapaikan kohdalla olleessa baarissa kävi asiakkaita kuten ennen. Sellaisia göteborgilaiset ovat.

Kaupunkilaisten suhtautuminen jengien välienselvittelyyn on pääsääntöisesti välinpitämätön. Asennetta kuvaa hyvin sanonta, jonka mukaan kevään tulon tietää siitä, kun Göteborgin moottoripyöräjengiläiset alkavat ampua toisiaan.

– Silloin kaivetaan pyörät esiin ja päästellään vähän talven aikana kertyneitä höyryjä, paikallinen ystäväni kertoo.

Suuri välienselvittely tavallisesta poikkeavaa

Vaikka göteborgilaiset suhtautuvat siis varsin rennosti aseiden paukkumiseen, jotain tavallisesta poikkeavaa lauantaina Mölnlyckessä tapahtuneessa jengien väliselvittelyssä oli. Kahdeksan ihmistä loukkaantui, 13 pidätettiin ja kaupungissa pelätään nyt jengisotaa.

Ruotsin yleisradioyhtiön Sveriges Televisionin (SVT) nimettömän lähteen mukaan kaupunkiin olisi saapumassa noin 20 Helvetin enkeleiden jäsentä muualta Ruotsista ja Euroopasta.

Monella loukkaantuneella on nimittäin kytköksiä moottoripyöräkerhoon. Lisäksi yksi ampumavälikohtauksessa vakavasti loukkaantuneista on kerhon korkea-arvoinen jäsen ja kaksi tapahtumapaikalla ollutta henkilöä on Helvetin enkeleiden muualta Euroopasta tulleita jäseniä, kertoo Göteborgs Posten.

Suunsoitosta kostonkierteeksi?

Ampumavälikohtaus sattui, kuin paikallinen 435-jengi iski Mölnlycken teollisuusalueella olleeseen juhlatilaisuuteen.

Vahvistamattomien tietoja mukaan tapahtumat saivat kuitenkin alkunsa jo aikaisemmin 435-jengin käyttäydyttyä röyhkeästi Helvetin enkeleitä kohtaan. Tökerö käyttäytyminen kostettiin pahoinpitelyllä, joka puolestaan kostettiin ampumalla.

Tavallisesti Göteborgissa uutiset ampumavälikohtauksista herättävät yhtä vähän huolta kuin uutiset autokolareista ja moni tuntuu ajattelevan, että niin kauan kuin jengit tappelevat keskenään niin tapelkoot.

Edes kaupungin keskustan pääkadulle marraskuussa 2016 tullut ampumistapaus ei herättänyt huolta eikä kaupunkilaisilla ollut siihen varsinaisesti edes syytä, sillä vuoden 2016 jälkeen ampuma-aserikokset vähenivät huomattavasti.

Nyt ne ovat kuitenkin taas kasvava ongelma, ja juuri tässä taitaa olla syy kaupunkilaisten heränneeseen pelkoon. Monella on nimittäin edelleen muistissa vuoden 2012 jengimurha, joka käynnisti raa’an kostonkierteen.

Kymmenet ihmiset menettivät henkensä ja viimeisin heistä oli brittipoika Yuusuf Warsame, joka kuoli vuonna 2016 kerrostaloasuntoon tehdyssä kranaatti-iskussa.

Lienee selvää, että tällaista kierrettä Göteborgissa ei enää haluta kokea.

