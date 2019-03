"Kolera voi kuivattaa elimistön ja tappaa ihmisen jopa tunneissa" – suomalainen asiantuntija kertoo Mosambikin tulvatuhojen seurauksista

Puhtaan veden puute on vakava ongelma Mosambikissa. Koleran ja malarian pelätään leviävän tuhoalueella likaisen veden ja huonon hygienian seurauksena. Maailman terveysjärjestö WHO lähettää alueelle 900 000 annosta rokotteita koleraa vastaan.

Mosambikissa Idai-myrskyn runtelemalla tuhoalueella Beiran satamakaupungissa on vahvistettu viisi koleratartuntaa. Taudin leviäminen on todennäköistä.

Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikosken mukaan Mosambikissa tilanne on haasteellinen, sillä useat alueen terveyskeskuksista ja sairaaloista ovat tuhoutuneet tai kärsineet vahingoista.

– Kolerabakteeri leviää ulosteen myötä likaisista käsistä suuhun tai saastuneen veden välityksellä, jossa on kolerabakteereja, Saarikoski sanoo.

Saarikosken mukaan kolera on helposti hoidettavissa oleva tauti, johon kenenkään ei pitäisi kuolla, mutta hoitoon pitäisi päästä nopeasti.

– Kolera kuivattaa elimistöä ja siihen voi menehtyä jopa muutamissa tunneissa, jos korvaavaa nestehoitoa ei saa. Ihminen menettää nestettä ripuloinnin myötä, minkä vuoksi nesteytys on avainasemassa.

Malariatartunnoissa piikki

Koleran ohella Mosambikissa myös piikki malariatartunnoissa on todennäköinen.

– Molempia tauteja löytyy Mosambikista eli riskit ovat olemassa jatkuvasti ilman katastrofiakin. Riskit kasvavat entisestään nyt kun infrastruktuuria on tuhoutunut, puhtaan veden saanti on vaikeutunut ja hygieniatilanne on huono. Ihmisten pääsy terveydenhuollon piiriin on myös vaikeutunut, hän sanoo.

Malaria tarttuu hyttysen pistettyä sairastunutta ja leviää hyttysen pistäessä seuraavaa ihmistä.

Myrskyn ja rankkasateiden seurauksena alueella tulvivat vedet mahdollistavat seisovan veden äärellä muniville hyttysille hyvän kasvualustan, ja hyttyspopulaatioiden odotetaan lisääntyvän ja kasvattavan riskiä levittää tautia.

Ihosairaudet ja hengitystieinfektiot kukoistavat

Tulvavedet alueella ovat lähteneet hiljalleen laskeutumaan, ja Saarikoski kertoo myös sateiden osittain tauonneen. Osa tulvavesiä paenneista ihmisistä oli yhä viikko myrskyn jälkeen puihin ja katoille paenneina odottamassa pelastajia. Tuhansia ihmisiä on onnistuttu saamaan turvaan väliaikaisiin suojiin. Terveydenhuollon tarve alueella on nyt suuri.

– Likaisesta vedestä tulee myös ihosairauksia, kun on joutunut olemaan kauan märissä vaatteissa eikä ole päässyt kuivumaan, ja hengitystieinfektiot ovat yleisiä, Saarikoski sanoo.

Puhtaan veden puute suurin riski

Nyt huomio Mosambikissa on siirtymässä tulvien aiheuttamista tuhoista vaarallisten ja tarttuvien tautien ehkäisyyn.

Puhtaan veden puute alueella on tämänhetkisistä riskeistä huomattavampia, sillä taudinaiheuttajat pääsevät leviämään saastuneen veden välityksellä ja huonon hygienian seurauksena. Tällä hetkellä kolera ja malaria ovat uhkaavimmat taudit, joiden leviämistä pelätään.

Terveysviranomaisten mukaan hoidettavana on jopa 2 700 akuutin ripulin vuoksi hoitoon hakeutunutta henkilöä. Vetinen ripuli voi olla yksi koleran oireista.

Myrsky aiheutti valtavia tuhoja

Kaksi viikkoa sitten Mosambikiin ja sen naapurimaihin Malawiin ja Zimbabween iskenyt myrsky on yksi vuosikymmenten pahimmista luonnonkatastrofeista.

Myrskyn aiheuttamat tuhot ovat vaikuttaneet ainakin 1,85 miljoonaan ihmiseen ja jättäneett satoja tuhansia kodittomaksi. Monet perheet ovat menettäneet myös viljelyksensä ja elantonsa tulvavesien alle.

Kuolonuhreja on tämän hetkisen tiedon mukaan ainakin 686 Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa, ja uhriluvun odotetaan yhä kasvavan.