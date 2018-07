Kohun keskellä oleva Macronin turvamies ranskalaislehdelle: Tein virheen

Ranskassa vellovan turvamiesskandaalin keskiössä oleva Alexandre Benalla on myöntänyt tehneensä virheen toimiessaan tarkkailijana vapunpäivän mielenosoituksissa. Presidentti Emmanuel Macronin turvallisuushenkilöstöön kuulunutta Benallaa koskeva kohu lähti paisumaan, kun julkisuuteen tuli video, jossa hän hyökkää mielenosoittajan kimppuun mielenosoituksessa 1. toukokuuta.

Benalla kommentoi nyt tapahtunutta ranskalaiselle Le Monde -lehdelle. Benalla sanoo kokevansa tehneensä jotain todella typerää.

Macroninturvallisuushenkilöstöön kuulunut Benalla hyllytettiin toukokuussa kahdeksi viikoksi. Hänet siirrettiin toisiin tehtäviin sen jälkeen, kun Macronin hallinto sai tietää hänen hyökänneen mielenosoittajan kimppuun 1. toukokuuta. Kohu paisui, kun Benallan toiminnasta julkaistiin viime viikolla video. Videolla Benalla lyö vapunpäivän mielenosoituksessa mielenosoittajaa. Benallalla on yllään poliisin kypärä ja käsivarsinauha.

Benalla sai potkut, kun tapaus tuli julkisuuteen. Häntä vastaan on myös nostettu syytteitä muun muassa väkivallasta.

Benallan toiminnasta syntynyttä kohua on Ranskassa luonnehdittu presidentti Macronin kannalta vahingollisimmaksi tämän virkakaudella. Tapausta on pidetty vahingollisena erityisesti sen takia, että ennen videon julkaisua hallinto yritti hoitaa asian vaivihkaa sisäisesti. Ranskassa on esitetty kysymyksiä etenkin siitä, miksi turvamiehen toimista ei ilmoitettu heti syyttäjälle.

Macron vaikeni asiasta pitkään, mutta toissa päivänä hänen kerrottiin ottaneen vastuun kommentoidessaan tapahtunutta puolueensa kansanedustajille. Macronin kommenteista kertoi uutistoimisto AFP, joka oli saanut haltuunsa tallenteen tapaamisesta.

Linkki juttuun