Kim Jong-un tyytymätön siihen, ettei USA ole helpottanut pakotteita – Pohjois-Korean johtaja valmisteli Kiinassa tapaamista Trumpin kanssa

Kim Jong-un on tyytymätön siihen, että Yhdysvallat ei ole helpottanut maan vastaisia pakotteita.

Pekingissä vierailulla oleva Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat tiistaina tulevasta Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean huippukokouksesta, kertoi uutistoimisto Yonhap.

Vierailu tapahtuu vain muutama päivä sen jälkeen, kun Kim oli varoittanut etsivänsä vaihtoehtoisia teitä, mikäli Yhdysvallat ei helpota maan vastaisia pakotteita ja painostusta sitä kohtaan. Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan lähitulevaisuudessa tapaavan ja keskustelevan Korean niemimaan riisumisesta ydinaseista.

Eteläkorealainen uutistoimisto kertoi johtajien keskustelleen tunnin aikana lisäksi kahdenvälisten suhteiden vahvistamisesta. Tapaamisen jälkeen he osallistuivat vaimoineen päivälliselle.

Kyseessä on jo Kimin neljäs huippukokous Xin kanssa. Viime vuonna Kim piti kolme huippukokousta tärkeimmän liittolaisensa kanssa juuri ennen ja jälkeen Trumpin ja Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin kanssa pidettyjen kokousten.

– Kim on innokas muistuttamaan Trumpin hallinnolle, että hänellä on diplomaattisia ja taloudellisia vaihtoehtoja Washingtonin ja Soulin lisäksi, sanoi uutistoimisto Reutersille Harry J. Kazianis amerikkalaisesta Center for the National Interest -tutkimuslaitoksesta.

Kazianisin mukaan Kimin uudenvuodenpuheessaan esittämä "uusi tie" voi viitata juuri peiteltyyn uhkaukseen siirtyä lähemmäs Pekingiä. Yhdysvallat luultavasti hermostuu tämän takia.

Pjongjangin suunta voi muuttua

Pohjois-Korean johtaja sanoi, että hän on sitoutunut ydinaseriisuntaan, mutta suunta voi muuttua, mikäli Yhdysvaltain pakotteet säilyvät ennallaan.

Kim lähti yksityisjunallaan kohti Kiinaa maanantaina iltapäivällä mukanaan vaimonsa Ri Sol-ju sekä johtavia pohjoiskorealaisia viranomaisia kuten pääneuvottelija Kim Yong-chol ja Ri Yong-ho, kertoi Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA.

Kimin keltaisilla viivoilla koristeltu vihreä juna saapui Pekingin asemalle tiistaiaamuna kovien turvatoimien vallitessa. Vierailu tapahtuu Kimin 35-vuotissyntymäpäivänä, joka on 8. tammikuuta.

Kim on Kiinassa torstaihin asti.

Diplomaattinen edistyminen Kimin ja Trumpin väillä on pysähtynyt viime kesäkuussa pidetyn Singaporen huippukokouksen jälkeen. Molemmat osapuolet allekirjoittivat sopimuksen, jossa tavoitteeksi asetettiin Korean niemimaan riisuminen ydinaseista. Miten tähän päästäisiin, jäi kuitenkin epäselväksi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoi maanantaina CNBC:n haastattelussa, että Kiinan tuki Pohjois-Korean kriisin ratkaisemiseksi on tärkeää. Hän ei uskonut, että Yhdysvaltain kauppakiista Kiinan kanssa vaikuttaa tähän asiaan.

Kimin vierailulla ei ole suoria yhteyksiä menossa oleviin kauppaneuvotteluihin, sanoi Shi Yinhong, kansainvälisen politiikan professori Pekingin Renminin yliopistosta.

– Toisaalta tätä voi epäsuorasti käyttää osoittamaan Yhdysvalloille, että Kiinalla ei ole yhtään korttia kädessään, Shi sanoi.

Hän lisäsi, että Kim varmasti pyytäisi Xitä lisäämään Pohjois-Korealle suunnattua taloudellista apua.