Kiista Meksikon rajamuurista jumittui, liittovaltion hallinto pysyy osittain kiinni yli joulun – "Kaasutetaan kohti kuilun reunaa ja katsotaan kumman hermo kestää"

Republikaanit ja demokraatit olivat jo päässeet sopimukseen liittovaltion rahoittamisesta, kun presidentti Donald Trump torppasi sopimuksen, koska siihen ei sisältynyt 5,7 miljardin dollarin rahoitusta Meksikon rajalle rakennettavalle muurille.

Seurauksena rahoitus loppui useilta liittovaltion virastoilta muun muassa kansallisen turvallisuuden sektorilla sekä verotuksessa ja kuljetusalalla. Ne joutuvat näin ollen ajamaan vähitellen toimintojaan alas joulun alla.

Sulku kohdistuu noin 800 000:een liittovaltion työntekijään, joista osa lomautetaan ja osa joutuu työskentelemään palkatta. Noin kolme neljäsosaa hallinnosta on sulun ulkopuolella. Muun muassa puolustusministeriön budjetti hyväksyttiin jo aiemmin tänä vuonna.

Rahoituksen saanti ei ainakaan helpotu ensi vuonna, jolloin demokraatit saavat marraskuun välivaalien seurauksena edustajainhuoneen enemmistön haltuunsa, sanoi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

Kyseessä on kolmas kerta vuoden aikana, kun liittovaltion hallinto joudutaan sulkemaan.

Trump on syyttänyt kiistasta demokraatteja ja sanonut Valkoisen talon olevan täysin valmistautunut pitkään sulkuun.

– Sulku tulee voimaan, emme voi tehdä sille mitään, koska tarvitsemme demokraatteja antamaan äänensä meille, Trump sanoi Twitterissä julkaisemallaan videolla.

OUR GREAT COUNTRY MUST HAVE BORDER SECURITY! pic.twitter.com/ZGcYygMf3a