Kiinassa koronavirukseen kuolleita on jo yli 40, tartunnan saaneita lähes 1300 – Wuhaniin lennätetty 450 Kiinan armeijan lääkintähenkilöä

Kiinassa viranomaiset ovat jälleen kertoneet uusista koronavirukseen liittyvistä kuolemista. Kuolleita on viranomaisten mukaan nyt 41. Vielä perjantaina kerrottiin kuolleiden määrän olevan 26.

Kaikki uudet kuolemantapaukset tulivat ilmi miljoonakaupunki Wuhanissa, josta tartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa.

Myös sairastuneiden määrä on edelleen noussut ja on nyt viranomaisten mukaan lähes 1 300.

Washington Post -lehden mukaan tarkkailussa on noin 8 400 ihmistä. Lehden mukaan on kuitenkin mahdollista, että kiinalaisviranomaiset eivät kerro julkisuuteen kaikkia tietoja tartuntojen ja kuolemien määristä.

Kiina on turvautunut kokonaisten kaupunkien eristämiseen ja matkustusrajoituksiin tartuntojen hillitsemiseksi. Eristettynä on 13 kaupunkia samaan aikaan, kun kiinalaisten matkustusinto on kiivaimmillaan lomakauden ja uudenvuodenjuhlinnan vuoksi. Uusivuosi on kiinalaisille vuoden tärkein juhla, jonka pääpäivää vietetään tänään lauantaina. Juhlintaan liittyviä suuria yleisötapahtumia on peruttu eri puolilla maata.

Eristämispäätökset ovat vaikuttaneet ainakin 41 miljoonan ihmisen liikkumiseen.

Loppuiko sairaaloista tila?

Varhain lauantaina Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua kertoi, että Wuhaniin on lähetetty 450 armeijan lääkintähenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä.

Lääkintähenkilöstö sijoitettiin sairaaloihin, joissa on paljon virukseen sairastuneita potilaita. Osalla lääkintähenkilöstöstä on aiempaa kokomusta sarsiin tai ebolaan sairastuneiden hoidosta ja virusten leviämisen torjunnasta, Xinhua kertoo.

Lisähenkilöstön lähettämistä pidetään Kiinan keskushallinnon uutena, merkittävänä askeleena osallistumisessa viruskriisin torjuntaan.

Kiina kertoi aiemmin viikolla rakentavansa Wuhaniin pikavauhtia jopa tuhatpaikkaista sairaalaa viruksen saaneille. Sairaalan on määrä valmistua kymmenessä päivässä.

Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti puolestaan kertoo, että kaikki koronavirustartuntaa epäilevät ihmiset eivät ole päässeet sairaaloihin testattaviksi. Lehden haastattelema Wuhanissa asuva nainen kertoi kiertäneensä sairaan miehensä kanssa sairaaloita jo viikon, mutta mies ei ole päässyt testeihin yhteenkään niistä.

Ranskassa todettu kolmas tartunta

Yksittäisiä tartuntoja on todettu myös useissa muissa maissa, esimerkiksi Ranskassa, jossa on tullut ilmi jo kolme todennettua tartuntaa.

Aiemmin perjantaina maan viranomaiset kertoivat kahdesta tartunnasta. Kaikki kolme tartunnan saanutta on hiljattain matkaillut Kiinassa. Yhden ihmisen tartunta todettiin Bordeaux'ssa ja toisen Pariisissa. Kolmannen tartunnan saaneen kerrotaan olevan sukua toiselle heistä. Kaikkia tartunnan saaneita hoidetaan nyt eristyksessä.

Ranskan terveysministerin mukaan viranomaiset yrittävät nyt selvittää, keiden kaikkien kanssa tartunnan saaneet ovat olleet tekemisissä.

Yhdysvalloissa tartuntoja on todettu kaksi.

Australiassa mediat kertoivat maan ensimmäisestä varmistuneesta tartunnasta aamuyöllä Suomen aikaa. Victorian osavaltion viranomaisten mukaan sairastunut on Kiinan kansalainen, joka saapui Melbourneen lentokoneella viikko sitten. Hän oli ennen lentoaan oleskellut kaksi viikkoa Wuhanissa. Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava SBS.

– Oleellista on painottaa, ettei kansalaisilla ole syytä huolestua. Potilas on eristettynä ja saa hoitoa, eikä muita tartuntoja tässä vaiheessa epäillä, osavaltion terveysasioista vastaava ministeri Jenny Mikakos sanoi.

Suomessa tartuntaepäily osoittautui aiheettomaksi

Suomessa koronavirustartuntaa epäiltiin kahdella kiinalaismatkailijalla perjantaina Ivalossa, mutta epäily osoittautui aiheettomaksi.

Koronavirus on Suomessa tavallinen hengitystieinfektioita aiheuttava virus, joka aiheuttaa sairastumisia etenkin talvikaudella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi aiemmin STT:lle, että Wuhanin viruksesta tekee poikkeuksellisen se, että se voi olla aikaisempien sars- ja mers-tautien kaltainen, eläimestä ihmiseen tarttunut virus. Se voisi aiheuttaa vakavamman taudinkuvan kuin tavallinen koronavirus.

Esimerkiksi sars-virus aiheutti satojen ihmisten kuoleman Kiinassa ja muualla maailmassa 2000-luvun alussa.