Kiinan väitetystä sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin toistaiseksi vähän näyttöä - Professori: Kiinan vaikutuskeinot eroavat monin tavoin Venäjästä

Yhdysvalloissa ei ole ilmennyt selvää näyttöä Kiinan väitetystä sekaantumisesta marraskuun välivaaleihin. Presidentti Donald Trumpin hallinnon kovenevat puheet kuitenkin heijastavat Yhdysvalloissa kasvavaa huolta Kiinan vaikutusvallasta ja pyrkimyksistä vaikuttaa amerikkalaisyleisön mielipiteisiin.

Syyskuun lopulla Trump hämmensi kansainvälistä yleisöä syyttämällä Kiinaa suoraan yrityksestä sekaantua maan kongressivaaleihin Trumpin hallintoa vastaan.

- He eivät halua minun tai meidän voittavan, Trump sanoi YK:n turvallisuusneuvostossa.

Seuraavalla viikolla varapresidentti Mike Pence heitti omassa puheessaan lisää vettä myllyyn.

- Se, mitä venäläiset tekevät, kalpenee Kiinan tekemien toimien rinnalla, Pence sanoi viitaten Kiinan poliittisiin vaikutusyrityksiin Yhdysvalloissa.

Kumpikaan ei tarjonnut vahvaa näyttöä väitteilleen. Molemmat nostivat esimerkiksi iowalaisessa sanomalehdessä julkaistun China Daily -lehden mainosliitteen, jossa varoitettiin amerikkalaisia Trumpin aloittaman kauppasodan haitoista. Iowa on Trumpille tärkeä osavaltio, jonka viljelijät kärsivät Kiinan asettamista vastatulleista.

Kiina käyttää vastaavia lobbauskeinoja muidenkin länsimaiden medioissa.

Toisaalta myös Euroopan unioni on kohdistanut tullitaistelussa vastatoimiaan Trumpille tärkeisiin osavaltioihin. EU on asettanut vastatulleja amerikkalaistuotteille, joita valmistetaan republikaanien tukialueilla.

Trump ei ole kuitenkaan noussut syyttämään EU:ta yrityksistä sekaantua Yhdysvaltain politiikkaan.

Trump haastaa Kiinaa laajalla rintamalla

Yhdysvaltalaisviestimissä on arvioitu, että Trumpin hallinto hyökkää Kiinaa vastaan suunnatakseen huomiota pois itselleen kiusallisesta teemasta eli Venäjästä. Trumpin oman vaalikampanjan kytköksiä Venäjään on selvitelty vuoden 2016 presidentinvaaleista lähtien.

Toisaalta Trump pyrkii puheillaan oikeuttamaan Kiinaa vastaan käytävää kauppasotaa, johon ei ole tiedossa nopeaa ratkaisua. Tullimuurit käyvät amerikkalaiskuluttajien kukkarolle, kun useiden tuotteiden hinnat nousevat.

Edeltäjistään poiketen Trump on lähtenyt aggressiivisesti ja hyvin laajalla rintamalla haastamaan Kiinan nousua. Yhdysvalloissa kasvavana huolena on myös Kiinan sotilaallinen voimankäyttö ja maan asevarustelu Etelä-Kiinan merellä. Trumpin äskettäinen ilmoitus vetäytyä ydinaseita rajoittavasta sopimuksesta Venäjän kanssa kertoo siitä, että Yhdysvallat haluaa vapaammat kädet vastata Kiinan uhitteluun myös sotilaallisesti.

Myös Kiinan poliittiset vaikutuskeinot ovat olleet Washingtonissa huolena jo pidempään.

- Kiina edustaa monin tavoin laajinta, monimutkaisinta ja pisimmän aikavälin uhkaa, jonka kohtaamme vastavakoilun näkökulmasta, sanoi liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray äskettäin Yhdysvaltain senaatin kuulemisessa.

- Venäjä yrittää monella tapaa taistella pysyäkseen merkittävänä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. He käyvät tämän päivän taistelua. Kiina taistelee huomisen taistelua, Wray jatkoi.

Australia esimerkkinä

Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjä sekaantui Yhdysvaltain 2016 presidentinvaaleihin hakkeroimalla sähköposteja ja levittämällä väärää tietoa. Kiinan kohdalla vastaavaa suoraa vaalihäirintää ei ole havaittu.

Kiinan vaikuttamiskeinot eroavat monin tavoin Venäjästä, sanoo turvallisuuspolitiikkaan ja Aasian-suhteisiin erikoistunut professori Rory Medcalf Australian kansallisesta yliopistosta.

Yhdysvalloille tärkeässä liittolaismaassa Australiassa on viime vuosina käyty kiivasta debattia Kiinan vaikutusyrityksistä ja suorasta häirinnästä. Maan hallitus on hiljattain kiristänyt ulkomaista vaikuttamista koskevaa lainsäädäntöä Kiinan toimien takia.

- Venäjä luo mielellään kaaosta, mutta Kiinan tavoitteena on ennemmin vähitellen, kärsivällisesti muuttaa näkemystämme ja strategiaamme Kiina-myönteisemmäksi. Se on hienovaraisempaa, Medcalf luonnehtii.

Medcalfin mukaan Australian vaalirahoituslakien uudistus on yhä vaiheessa ja nykytilanne mahdollistaa puolueiden ja politiikkojen avokätisen rahoituksen ulkomailta.

- Kiinalaisten vaalirahoituksen laajuus on saanut paljon julkista huomiota. Kaksi Kiinassa syntynyttä miljardööriä oli vielä pari vuotta sitten Australian kahden suuren puolueen suurimpia yksittäisiä tukijoita. Nyt nämä puolueet ovat ilmoittaneet, etteivät ne enää hyväksy tukea kyseisiltä henkilöiltä.

Medcalf tähdentää, että keskustelussa on syytä erottaa poliittinen vaikuttaminen, joka voi olla myös normaalia lobbaustoimintaa, ja suora häirintä, joka on Australiassa kriminalisoitu. Maan hallitus on määritellyt häirinnän luonteeltaan peitellyksi, painostavaksi ja korruptoituneeksi toiminnaksi.

Australia voi Medcalfin mukaan toimia länsimaille esimerkkinä Kiina-suhteissa.

- Kyse ei ole Kiinan vastustamisesta vaan uudesta lähtökohdasta, jossa sanomme, että haluamme luoda toisia kunnioittavan suhteen, mutta meillä on myös suvereniteetti, jota suojella.