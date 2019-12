Kiinan karsastama presidentti on ennakkosuosikki Taiwanin vaaleissa – suosiota nostavat Hongkongin levottomuudet ja vastaehdokkaan kohut

Taiwan käy tammikuisiin vaaleihin Kiinan rajun painostuksen alla. Vaalin asetelmat ovat kääntyneet päälaelleen vain puolessa vuodessa.

Taiwan valmistautuu tammikuun alkupuolella käytäviin presidentinvaaleihin kiihkeissä tunnelmissa ja asetelmissa, jotka ovat puolessa vuodessa kääntyneet lähes päälaelleen.

Vielä keväällä mielipidemittausten kärjessä oli KMT:n Han Kuo-yu, ja istuvan presidentin, DPP:n Tsai Ing-wenin suosio oli matalalla.

Nyt Tsai olisi voittamassa vaalit mielipidemittausten mukaan jopa kymmenien prosenttien erolla Haniin. Kysymys kuitenkin on, voiko mielipidemittauksiin luottaa. Han on syyttänyt DPP:tä mittausten väärentämisestä Tsain eduksi ja kehottanut kannattajiaan olemaan vastaamatta gallupeihin tai valehtelemaan olevansa Tsain kannattajia.

Kisassa on kolmaskin kandidaatti, neljättä kertaa valtaan pyrkivä James Soong, mutta hänelle ei povata suurta menestystä.

Kiina-kysymys on tärkeä

Pohjimmiltaan vaaleissa on kyse siitä, minkä suunnan Taiwan haluaa tulevaisuudelleen ja samalla Kiina-suhteilleen.

Oikeistokonservatiivinen KMT ajaa lämpimämpiä suhteita Manner-Kiinaan ja sen historia pohjaa yhden Kiinan politiikkaan, vasemmistoliberaali DPP puolestaan katsoo Taiwanin olevan käytännössä itsenäinen valtio.

Tämän vuoksi presidentti Tsai ei ole lainkaan Kiinan mieleen. Tsain vuonna 2016 alkaneella kaudella poliittinen yhteydenpito Taiwaninsalmen yli on kuihtunut, Kiina on houkutellut Taiwanin liittolaisia puolelleen, vähentänyt kiinalaisten turistien määrää Taiwanissa ja uhkaillut voimankäytöllä.

Kohuja asumisesta ja rahoituksesta

Han on Kiinan suosikki Taiwanin johtajaksi, mutta tavallaan Kiina on myös suurin syy siihen, että Tsai on noussut vaalien ennakkosuosikiksi.

Tsai on toistuvasti sanonut, että Kiinan tarjoama yksi maa, kaksi järjestelmää -malli ei kelpaa Taiwanille. Malli on käytössä Hongkongissa, missä kesästä asti jatkuneet mielenosoitukset ovat myös nostaneet Tsain kannatusta erityisesti nuorten parissa.

Hanin kannatusta ovat puolestaan laskeneet julkisuuteen tihkuneet tiedot epämääräisistä kiinteistökaupoista. Soppaa hämmentää myös Australiasta turvapaikkaa hakeva Wang Liqiang, joka sanoo olevansa Kiinalainen vakooja ja saaneensa tehtäväksi ohjata kiinalaisrahoitusta Hanin kampanjaan.

Han vastasi syytteisiin sanomalla, että jättää presidenttipelin kesken, jos hänen takaansa paljastuu yksikin kommunistipuolueen lahjoittama dollari.

Valeuutiset johtivat virkamiehen itsemurhaan

Wangin tarinan todenperäisyyttä ei ole vahvistettu, mutta se tiedetään, että Taiwaniin kohdistuu valtavasti vieraiden valtioiden levittämää disinformaatiota, Göteborgin yliopiston mukaan jopa eniten koko maailmassa.

Surullisin esimerkki disinformaation voimasta saatiin syyskuussa. Vuosisadan Taifuuni iski Japaniin ja joukko turisteja jäi jumiin lentokentälle. Internetissä levisi tieto, että Manner-Kiinan suurlähetystö järjesti bussikuljetuksen jumiin jääneille kiinalaisille, kun Taiwanin edustajisto ei tehnyt mitään omiensa auttamiseksi.

Tieto levisi Taiwanin valtamediaan ja aiheutti massiivisen raivon, mutta se ei ollut totta. Kiinan suurlähetystö ei järjestänyt yhtään bussia, vaan sen teki lentoasema, ja kuljetukset olivat avoinna kaikille kansalaisuuksille.

Edustuston päällikkö teki itsemurhan rajusta ryöpytyksestä musertuneena.